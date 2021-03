تشيلسي يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي تشيلسي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في إياب الدور 16 من البطولة .

إنتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم تشيلسي بهدف نظيف سجله النجم المغربي حكيم زياش عند الدقيقة 34 بتصويبة صاروخية جاءت في الشباك ، وفقا لما ذكر موقع روسيا اليوم .

وعند الدقيقة 94 من عمر الشوط الثاني شن النادي الإنجليزي هجمة مرتدة سريعة انتهت بإحراز إيمرسون الهدف الثاني ليتأهل البلوز بعدها رسمياً إلى ربع النهائي .

وفي البطولة نفسها تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين لهدف .

جاء الهدف الأول للبايرن عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة 33 ، من ركلة جزاء ، ليسجل بعدها الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف البافاري الثاني عند الدقيقة 73 .

وتمكن البديل ماركو بارولو من تقليص الفارق بتسجيله هدف لاتسيو الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني ، إثر عرضية من ركلة حرة مباشرة ، وفقاً لموقع FilGoal .

ومن جهة أخرى كشف مدافع نادي بايرن ميونخ دافيد ألابا، عن قراره برحيله رسمياً عن النادي الألماني في نهاية الموسم الحالي دون تحديد وجهته.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اللاعب النمساوي، ، قال: “لقد اتخذت قراراً بمغادرة النادي في نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل، ولن أقول شيء عن وجهتي التالية “.

كما أشار مدافع البايرن الشهير دافيد ألابا إلى أن قراره لم يكن سهلاً لأنه قضى فيه 13 عاماً في النادي الألماني، وقد حقق من خلاله الكثير من الإنجازات والألقاب وآخرها السداسية التاريخة بقيادة مدربه “فليك”.

وأعرب النادي الألماني عن شكره لألابا وكتب عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “شكراً ألابا” ،وكانت قد كشفت عدة مصادر صحفية، عن اهتمام بعض الأندية باللاعب النمساوي دافيد ألابا مثل برشلونة وريال مدريد.

وأعلن نادي بايرن ميونخ قبل أيام عن تعاقده مع المدافع الفرنسي “اوباميكانو” (22 عام) لاعب نادي لايبزيخ الألماني بعد كسر الشرط الجزائي للاعب الذي وصل إلى 42.5 مليون يورو، اللاعب سينضم للفريق في بداية الموسم المقبل.

وانضم دافيد ألابا لصفوف البايرن، قبل نحو 13 عاماً شارك خلالها بنحو 415 مبارة، وسجل خلالها أكثر من 30 هدف، وصنع أيضاً حوالي 50 هدف.

كما حقق ألابا البالغ من العمر 28 عاماً، خلال مسيرته الكروية مع الفريق البافاري، العديد من الإنجازات، ونذكر: الدوري الألماني (تسعة ألقاب)، كأس ألمانيا (ستة ألقاب)، السوبر الألماني (ثلاثة ألقاب)، دوري أبطال أوروبا (مرتين)، الدوري السوبر الأوروبي (مرتين)، كأس العالم للأندية (مرتين).

