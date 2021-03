الصحة الفلسطينية تكشف عن تماثل 2112 إصابة للشفاء

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن تماثل 2112رإصابة بفيروس كورونا للشفاء ،بالإضافة إلى تسجيل 18 حالة وفاة 2311 إصابة جديدة بالفيروس .

حيث قالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان أن الإصابات الجديدة سجلت في “طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32 ، قطاع غزة 270، مدينة القدس 234” .

كما أضافت أنه” تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة: “الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة” . وفقاً لقناة المملكة .

لتشير إلى أن” حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 117، جنين 66، سلفيت 55، رام الله والبيرة 320، نابلس 293، ضواحي القدس 79، قلقيلية 76، الخليل 392، بيت لحم 148، أريحا والأغوار 31، طوباس 39، قطاع غزة 123، مدينة القدس 373″ .

وفي السياق أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ،كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، ونسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100%.

وقال الشخرة في تصريح نقلته قناة النيل إن” لجنة كورونا في وزارة الصحة ستعقد اليوم اجتماعا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة” .

كما أشار إلى أن ” اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات” .

ومن جهة أخرى كشفت وزيرة اصحة الفلسطينية مي الكيلة ، ،إن الوزارة ستتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي والذي قالت فيه أن ” هذا التبرع من الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين” .

وأضافت أن ” لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً أيضاً ، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية “.

لتبيّن أنه “ سيتم إطلاق منصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، لمن يرغب ، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً ” .

وأكدت أن” الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم التواصل معها على أعلى المستويات أكدت بنسبة 80% تزويدنا بالطعومات ضمن جداول زمنية أصبحت معالمها واضحة”.

