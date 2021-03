ياسر جلال يتصدر الترنيد بعد طرح برومو مسلسل “ضل راجل”

بعد طرح برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال تصدر هاشتاج باسم المسلسل تريند تويتر، وعبر المغردون عن سعادتهم الشديدة بالبرومو، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر عرض المسلسل ومشاهدته.

المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصري على قناة الحياة، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وإنعام سالوسة وآخرون، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل “الفتوة” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر وعدد آخر من نجوم الوسط الفني.

في سياق منفصل، قامت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون بمنح جائزة أفضل ممثل للفنان المصري ياسر جلال في مسلسله “الفتوة” بعد استفتاء الجمهور ولجنة التحكيم.

وقال رئيس حفل مهرجان همسة الدولي، الإعلامي فتحي الحصري، أن الفنان المصري ياسر جلال حصل على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الذي قامت به الإدارة بعد إعلان أسماء المكرمين، وبذلك يكون حصل على جائزة أفضل ممثل بناءً على استفتاء الجمهور ولجنة التحكيم معاً، بحسب الزمان.

وأعلن في وقت سابق من شهر حزيران الإعلامي فتحي الحصري عن نتائج الاستفتاء اذي شارك فيه غالبية من عملوا في الأعمال الدرامية والكوميدية هذا العام، والتصويت كان بشرط عدم أحقية وضع أكثر من اسم فنان أو عمل في كل تصنيف من قِبل المشاركين في التصويت.

مهرجان همسة الدولي للأدب والفنون في دورته الثامنة ترأسه الإعلامي فتحي الحصري، وحملت هذه الدورة اسم الفنان المصري القدير محمد صبحي عن جوائز هذه الدورة من المهرجان.

الاختيارات في الاستفتاء على جائزة أفضل ممثل كانت للفنانين ياسر جلال عن مسلسل الفتوة، وأحمد زاهر عن مسلسل البرنس.

