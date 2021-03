شركة أمازون تعلن عن مفاجأة سارة للسعوديين

أعلنت شركة “أمازون” الأمريكية، عن مفاجأة إستثنائية إلى الشعب السعودي بإنها تعمل وتخطط من أجل لتوسيع شبكة أعمالها في السعودية، والتي ستتضمن افتتاح 11 مركزا جديدا.

وسيوفر توسع أعمال شركة أمازون في المملكة توفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمواطنين والمقيمين في السعودية، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي .

ومن الشأن السعودي ايضا، دخل إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الأحد الماضي ويبدأ العاملون الوافدون بالعمل ضمن مبادرة “تحسين العلاقات التعاقدية”

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتحسين بيئة العمل.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي..

وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة اعتبرها مراقبون بأنها تعني إلغاء نظام الكفالة الساري حاليًا.

وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، جاءت المبادرة تحت عنوان “مباردة تحسين العلاقة التعاقدية”، المخصصة للعمالة الوافدة من خارج البلاد، تمكنهم من التنقل الوظيفي داخل القطاع الخاص، وسبل الخروج والعودة والخروج النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المبادرة سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم 14 مارس من العام القادم 2021، لحمياة حقوق جميع أطراق العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.

وتنص المبادرة على إمكانية التنقل الوظيفي للعامل الوافد من الخارج، وإتاحة الفرصة أمامه للانتقال لعمل جديد حال نتهاء تعاقده، دون موافقة رب العمل.

وحددت المبادرة كذلك آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

ووفقًا للمبادرة فإنه يمكن للعامل الواد الخروج والعودة، شرط تقديم طلب إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

