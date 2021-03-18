سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 18 مارس 2021

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، اليوم الخميس 18 مارس/ آذار، على نحو طفيف، في تعاملات السوق السوداء والبنوك وسجلت الاسعار في السوق السوداء 381 جنيها مقابل 380 في تعاملات الأمس.

وفي البنك المركزي السوداني، ارتفع السعر إلى 379 جنيها للشراء و380.6 جنيه للبيع، مقابل نحو 378.28 جنيه للشراء و380.17 جنيه للبيع

وصعد سعر اليورو الأوروبي لدى المركزي السوداني، اليوم الخميس، إلى 452.1 جنيه للشراء، و453.9 جنيه للبيع، مقابل 451.33 جنيه للشراء و453.59 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 525.3 جنيه للشراء، و528.3 جنيه للبيع، مقابل 524.51 جنيه للشراء و527.14 جنيه للبيع.

وتراجع الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 100.75 جنيه للشراء، و101.12 جنيه للبيع، مقابل 100.91 جنيه للشراء، و101.42 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 100.13 جنيه للشراء، و102.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.03 جنيه للشراء، و103.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنوك إلى 1249.6 جنيه للشراء، و1253.99 جنيه للبيع، مقابل نحو 1250.56 جنيه للشراء، و1256.81 جنيه للبيع.

الجمركي

وأعلن السودان، الأربعاء، إجراء تعديل طفيف في سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، أو ما يعرف بـ”الدولار الجمركي”.

وقالت هيئة الجمارك السودانية في بيان، إنها قد تلغي “الدولار الجمركي” نهائيا مع استقرار سعر العملة المحلية، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات للخرطوم.

وبموجب التعديل، سيكون السعر الجديد للدولار الأمريكي 20 جنيها سودانيا، ارتفاعا من 18 جنيها، وهو أعلى بكثير من سعر الجنيه في السوق المحلية البالغ 379 لكل دولار في السوقين الرسمية والموازية.

والدولار الجمركي، خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج، إذ تفرض البلاد سعر الرسم بهذه القيمة حتى لا تتأثر أسعار السلع للمستهلك النهائي.

في 21 فبراير/ شباط الماضي، قرر المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وخفض المركزي السوداني السعر التأشيري لعملته من 55 جنيها للدولار إلى 375 جنيها في أول أيام القرار، وبعد أسبوعين من التطبيق استقر سعر الصرف عند متوسط 379 جنيها.

واستثنى المركزي السوداني “الدولار الجمركي” من التعويم الجزئي.

وتعديل “الدولار الجمركي” اليوم، مطلب لصندوق النقد الدولي، وكان متوقعا في أواخر العام الماضي، لكنه تأجل بسبب شح السلع الأساسية وارتفاع التضخم.