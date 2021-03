أبو هشيمة يحسم الجدل حول منعه ياسمين صبري عن التمثيل

انتشرت عبر مواقع التواصل إشاعات عن منع أحمد أبو هشيمة لزوجته الممثلة ياسمين صبري من التمثيل ووقوفه وراء غيابها عن الموسم الرمضاني 2021.

ليخرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وينفي مزاعم وقوفه وراء غياب زوجته ياسمين صبري، عن موسم دراما رمضان العام الجاري، بحسب سبوتنيك.

وشدد أبو هشيمة في مداخلة هاتفية له مع برنامج “حديث القاهرة”، الذي يُبث على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، على أنه لا علاقة له بغيابها عن دراما رمضان 2021.

إذ قال أبو هشيمة للمذيع: “لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)، وقد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما”.

ومازح أبو هشيمة المقدم خيري رمضان قائلاً: “ما تسألنيش أكثر من كده لو سمحت”.

يُذكر أن ياسمين صبري تغيبت هذه السنة عن تقديم مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان، بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة العام الماضي، في 17 أبريل/ نيسان 2020.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري الفنية قبل زواجها مسلسل “فرصة ثانية”، الذي عرض في شهر رمضان الفائت.

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر خاصية القصص على حسابها إنستغرام صور من الاحتفال الرومنسي الذي حضرت له بمناسبة عيد زواجها من أبو هشيمة.

وجاء الاحتفال بعيد زواجها في 18 ديسمبر الفائت أي قبل موعده بما يقارب أربعة أشهر، فقد تم عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة في 17 نيسان من العام الحالي.

حضَّرت صبري مأدبة عشاء لفردين (هي وزوجها) في لندن، احتفالاً بعيد زواجها.

طاولة العشاء الرومنسي في لندن زُيِّنت بالورود والشموع وصورة لياسمين وأيو هشيمة من يوم عقد قرانهما.

, جاء اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، للمرة الثالثة وهي الوجه العربي الوحيد ضمن القائمة هذا العام.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلرtccandler، عبر إنستغرام أنه تم اختيار الفنانة المصرية ياسمين صبري لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم.

وضمت القائمة إلى جانب الفنانة المصرية صبري العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

ويُذكر أن جاءت ياسمين صبري دخلت ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم في العامين 2017 و 2018.

