رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث عودة السفارة الإسبانية إلى طرابلس

التقى ئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي.

هذا وقد رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالسفير الإسباني ووفده المرافق، بالإضافة إلى أنه ثمن على دور العلاقات بين ليبيا وإسبانيا، بحسب ما جاء في “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وبدوره هنأ السفير الإسباني محمد المنفي ونائبيه لانتخابهم على رأس السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

لافتاً إلى عمق العلاقات بين ليبيا وإسبانيا، موضحاً أن بلاده ستدعم الانتخابات والمصالحة الوطنية في ليبيا.

كما أوضح السفير الإسباني إلى أن سفارة بلاده تعمل بشكل مؤقت في ليبيا، وأن العودة الكاملة ستكون تدريجية.

مشيراً إلى أن إسبانيا ستسهل الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطن الليبي قريباً.

وعلى صعيد منفصل، أوضحت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أنها اتفقت على حصر المرتزقة الأجانب وجنسايتهم وأماكن تواجدهم، بغرض إخراجهم من الأراضي الليبية.

ويأتي اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة من أجل وضع نهاية للحرب في ليبيا، والمضي قدماً نحو السلام ووضع حد للتخل الأجنبي، وفقاً لـ“العربية”.

هذا ويعتبر ملف القوات الأجنبية والمرتزقة من أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا، فضلاً عن أنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على الحكومة الليبية الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة قد دعا القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمته الأسبوع الماضي أمام البرلمان “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”.

وفي السياق، نقلت مصادر محلية من داخل ليبيا في يناير الفائت، أنباء أكيدة عن نقل المرتزقة السوريين من ليبيا عبر مطار معيتيقة إلى اسطنبول بعد تمردهم على عدم صرف رواتبهم.

وقالت المصادر أن: “طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة اسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم”.

وفي التفاصيل التي أفادت بها مصادر محلية من داخل مطار معيتيقة في ليبيا “بأن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية”.

وأكدت المصادر على وجود: “أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد”.

