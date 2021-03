برشلونة يضع خطة محكمة لمحاولة الحفاظ على ميسي

كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.

ميسي حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص عقده المنتهي مع البلوجرانا بحلول يونيو المقبل، سواء بالاستمرار أو الرحيل لتجربة جديدة في دوري آخر.

وقالت صحيفة “كوفينسيدال” الإسبانية إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء، حسبما أفاد (جول العربي).

ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.

ويريد لابورتا إقناع ميسي بتخفيض راتبه حتى يكون الأمر بمثابة رسالة لبقية لاعبي الفريق من أجل الموافقة على تخفيض رواتبهم أيضاً.

ويسعى لابورتا للدخول في محادثات رسمية مع اللاعب ووالده الذي يدير أعماله في أقرب فرصة لأن تجديد عقد اللاعب يأتي على رأس أولوياته.

في الأثناء، حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، على دعم خوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة، إقامة حفل تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي وصل إلى الحفل، وحضر تنصيب لابورتا.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت أن ميسي كان يتمنى نجاح لابورتا في الانتخابات، وأن البرغوث مستعد الآن لتمديد عقده مع النادي الكتالوني.

ونجح لابورتا في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده رسميًا لبرشلونة، وينتظر تصديق رابطة الدوري الإسباني على القرار.

وكان أمام لابورتا، الذي فاز في انتخابات 7 مارس الجاري، 10 أيام لتقديم ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي، من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة.

كما تحدثت مصادر موثوقة مقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حقيقة المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان التي ذكرتها العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن هذه المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان ليست حقيقة ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين، على عكس ما تم تداوله بكثافة بوسائل الإعلام.

وأوضحت أن ميسي لم يتحدث على الإطلاق مع أي شخص من الفريق الباريسي، سواء زملاء سابقين أو حتى زملاءه في المنتخب الأرجنتيني.

