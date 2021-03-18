ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال تداولات اليوم الخميس أرقاماً قياسية جديدة وغير مسجلة سابقاً وطال الارتفاع كلاً من السعر في الأسواق وفي النشرة الرسمية المعلن من قبل “جمعية الصاغة”.

إذ ارتفع ثمن الغرام عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية وبحسب الجمعية فإن ارتفاعها في سوريا تأتي متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالمياً.

وأصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات نشرتها الرسمية لليوم بدمشق جاء فيه أن غرام الذهب عيار 21 مبيع 230000 ليرة سورية وشراء 229500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 197143 ليرة وشراء 196643 ليرة.

وطلبت الجمعية في نشرتها من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها أهابت بالمواطنين الراغبين بشراء الذهب عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية، بحسب سانا.

يُعد ارتفاع أسعار الذهب في النشرة الرسمية دلالة كبيرة على انهيار الليرة السورية والذي تواصل إنكاره الحكومة السورية، بالرغم من تذرع الجمعية بالأسعار العالمية للذهب.

هذا وقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية بمقدار 12 آلف ليرة سورية للغرام ليوم الثلاثاء 16 آذار، وبالتالي وصل ثمن الغرام الواحد إلى 210 آلاف ليرة سورية.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا، إذ سجل الغرام عيار 21 قيراط صباح اليوم 210 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 قيراط الـ 209 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت الأونصة السورية الـ 7 ملايين ليرة.

وسبق أن اعتبر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

في حين عزا رئيس جمعية الصاغة في حلب جان بابلانيان تراجع مبيعات الذهـب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن مع الارتفاع الكبير للأسعار، حيث تتركز المشتريات لدى المواطن على السلع الأساسية وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

ونصح نقيب الصاغة غسان جزماتي، خلال الشهر الفائت، غير المضطرين لشراء الذهـب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادم، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.

The post أسعار الذهب في سوريا ترتفع بأرقام قياسية وجمعية الصاغة تُقر بالارتفاع appeared first on Souk Ukkaz News.

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