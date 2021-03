سوريا.. إغلاق شبه كامل لسوق البزورية جراء تهاوي سعر صرف الليرة

أكدت مصادر من العاصمة السورية دمشق انتشار ظاهرة إغلاق المحال وامتناع التجار عن البيع، وأن سوق البزورية الشهير “شبه مغلق” بعد تهاوي سعر صرف الليرة و”تبدل الأسعار كل ساعة”.

ودفع هذا الارتباك معظم تجار دمشق وأصحاب المحال للتريث والانتظار ريثما تستقر أسعار الصرف إذ تستمر الليرة السورية بالتهاوي لتسجل اليوم الخميس 4700 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقًا لـ(العربي الجديد).

وعما إذا كان يمكن أن يتطور الوضع لإضراب عام، قالت المصادر إن الخوف من الاعتقال يمنع إعلان الإضراب أو التنسيق حوله ضمن اتحاد غرف التجارة” لكن إغلاق المحال والتوقف عن المبيع” بات سمة عامة للمحال بدمشق.

وتشير المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن تهاوي سعر صرف الليرة أثر على تسعير الخضر والفواكه ولأول مرة بدمشق، بات بالأوقية”200 غرام” كما انتشر البيع بالحبة، واصفة الوضع بالخانق بعد موجة الغلاء التي تعدت 30% على جميع السلع والمنتجات خلال الأسبوع الأخير.

وكشفت المصادر أن “القهر من عدم كفاية الدخل للأسر وتلبية متطلبات الأولاد” زاد من حالات الموت المفاجئ والانتحار”، حيث توفي أحد المواطنين بجلطة أمس، وهو ينتظر دوره للحصول على المازوت وسط دمشق” مضيفة أنيوم أمس أيضاً، شهد انتحار رجل بحي الأشرفية بحلب، بعد عجزه على تلبية مطالب أسرته.

بالمقابل أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، محمد الحلاق، أن التاجر يخسر حالياً رغم ارتفاع الأسعار يومياً، لأن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وعدم تناسب دخله مع الأسعار الحالية، ورأى أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة أضعفت بيئة الأعمال، ولم يعد التجار يرغبون بالعمل.

هذا و تشهد الأسواق السورية تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل ، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي.

و يتزامن تهاوي سعر صرف الليرة مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

