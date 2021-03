الأمن السوري ينتشر في السويداء ويغلق الطرقات والساحات

أغلق الأمن السوري اليوم، الطرق والساحات في مدينة السويداء على خلفية دعوات أطلقها ناشطون، أمس، للخروج في احتجاجات على الوضهع المعيشي في سوريا والأداء الحكومي المتقاعس.

مدينة السويداء كغيرها من المدن السورية تشهد حالة من الغليان الشعبي بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة بعد الانهيار الحاد الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار الأميركي مؤخراً.

وأكد أحد النشطاء بحسب نورث برس وفضل عدم ذكر اسمه: “أطلق مجموعة نشطاء مدنيين وحقوقيين، أمس الأربعاء، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحض السكان على الخروج باحتجاجات في مدينة السويداء.”

مشيراً إلى أن هذه الاحتجاجات ستخرج “للتعبير عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها السكان.”

وأضاف الناشط أنه “منذ الصباح الباكر، أقدمت الأجهزة الأمنية الحكومية على قطع جميع الطرقات التي تؤدي إلى ساحات المدينة، تحسباً لأي احتجاجات.”

منوهاً إلى دور الأمن السوري في المحافظة لمنع هذه الاحتجاجات من خلال نصب الحواجز والانتشار الكثيف.

لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطنون في سوريا، والحلول الحكومية الخجولة أمام حجم المعاناة، بالإضافة إلى اتباع سياسة كم الأفواه مرة جديدة، الأمر الذي يُخيف الغالبية من اندلاع حرب جديدة في سوريا شعارها الجوع.

وينتظر السوريون أن تخرج من رحم الحكومة حلول وأفكار مساندة لمعاناة الشعب لا قامعة لصرخاتهم كما فعلوا بقانون الجريمة الإلكترونية الذي بات يُستخدم بحق كل من يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأوضاع الداخلية في سوريا سواء الأمنية أو الاقتصادية أو صحية أو أي شيء يمس الأداء الحكومي ويُعري عجزه.

وتطبيقاً لقانون الجريمة الإلكترونية ألقى الأمن الجنائي السوري اليوم القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة.

إذ جاء في بيان الداخلية السورية أنه: “ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على المدعوين ( ف . ر ) و( أ . ز ) والمدعوة ( ش . د ) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية المشبوهة وقيامهم بتسريب معلومات مزيفة وأنباء كذابة إليها لتشويه أداء مؤسسات الدولة”.

فيما كشف الصحفي السوري رمضان إبراهيم، من محافظة طرطوس، عن التهديدات التي تطال كل من ينتقد أداء الحكومة في سوريا لكبح جماح الأزمات الاقتصادية التي تقتل المواطنين.

وأوضح إبراهيم عبر مداخلة هاتفية في أحد برامج قناة سما الفضائية أن انتقاد الأداء الحكومة في سوريا عبر فيسبوك بات يُعتبر جريمة إلكترونية.

إذ قال إبراهيم: “إذا واحد كتب كلمة عالفيس، لأنو الجوع والبرد عم ينخروا عظامنا خر، بيهددونا بالجريمة الإلكترونية، الواحد ما بقى فيه يحكي”.

