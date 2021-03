الفنان المصري أحمد خالد صالح يتحدث عن مشاريع “مثيرة” قادمة

أعلن الفنان المصري أحمد خالد صالح عن تفاصيل مشاركته في المسلسل الدرامي“قصر النيل” وكواليس عمله مع النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، إضافة إلى تفاصيل أدواره في الفيلمين السينمائيين “30 مارس” و”العراف.. عودة يونس” المقرر طرحهما بدور العرض خلال الفترة القادمة.

حيت قال أحمد خالد صالح إنه متحمس كثيرا لمشاهدة مسلسل“قصر النيل “ مع الجمهور؛ لأنه عمل مختلف تماما من حيث العناصر البصرية والديكورية وكذا أسلوب الكلام، فهو يتناول عصر مغاير لعصرنا الحالي، لافتا إلى أنه في غاية السعادة لترشيحه لهذا العمل من قبل مخرجه الأستاذ خالد مرعي.

وتابع الفنان المصري قائلا إنه يجسد ضمن الأحداث شخصية مختلفة عن الشخصيات التي جسدها في الأدوار الأخرى، مشيرا إلى أنه يلعب دور شاب عاطل عن العمل ينتمي لعائلة السيوفي، وهي العائلة التي تدور حولها أحداث المسلسل.

ويكشف صالح تفاصيل التحضير للشخصية؛ مشيرا إلى أن دوره لم يتطلب منه تحضيرات معينة، فقد شاهد عدة أعمال فنية قديمة ” أبيض وأسود” وأصبح لديه خلفية عن أسلوب الكلام وإلقاء التحية وطريقة تعامل الأشخاص مع بعضهم البعض، “الدور كان يحتاج فقط لمذاكرة السيناريو لرسم الشخصية وأبعادها”.

وقد أعرب الفنان المصري عن استمتاعه بكواليس العمل؛ خاصة أنه من جمهور ومحبي النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، ويحب كثيرا على المستوى الإنساني قبل الفن؛ لأنهما تتحليان بصفة التواضع .

موضحا إنه اعتذر عن المشاركة بمسلسلي”نجيب زكي زركش” مع النجم يحيي الفخراني، و”النمر” مع الفنان محمد إمام بسبب مواعيد التصوير ويعتبر ذلك سوء حظ لأنه كان يتمنى كثيرا العمل معهما.

وبخصوص المنافسة الدرامية الرمضانية هذا العام، صرح صالح أنها محتدمة وقوية جدا؛ لوجود مجموعة قوية ومبهرة من نجوم كبار على خط المنافسة، مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة مهمة للغاية لأنها تجعل كل فنان يحرص على تقديم أفضل ما لديه من قدرات تمثيلية، وكل ذلك يصب في صالح الدراما والجمهور قبل الفنان.

