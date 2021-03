مخيم الهول: دفعة جديدة من النازحين السوريين تستعد للخروج

كشفت إدارة مخيم الهول اليوم الخميس, عن دفعة جديدة مؤلفة من 70 عائلة سورية, تستعد اليوم للخروج من المخيم باتجاه مناطقها في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

ويأتي خروج هذه الدفعة بعد مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية وشيوخ العشائر لإخراج السوريين من المخيم وهي الدفعة الرابعة عشر منذ إعلان المبادرة.

صرَّح منير محمد، الإداري في مكتب الخروج في إدارة المخيم بحسب نورث برس, “إن الدفعة الجديدة مؤلفة من سبعين عائلة بمجموع 261 شخصاً وينحدرون من دير الزور وريفها”.

تُعد هذه الدفعة هي الخامسة باتجاه دير الزور، فيماخرجت دفعتان باتجاه منبج ودفعتان باتجاه الحسكة وثلاث دفعات باتجاه الرقة وريفها بالإضافة إلى دفعة خصصت لكبار السن من مختلف المناطق, بحسب إدارة مخيم الهول للنازحين.

وأعلن محمد عن الدفعة الخامسة عشر المتوقع خروجها من مخيم الهول إلى دير الزور وريفها خلال الاسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع الأمني لمخيم الهول: «غير مقبول على مدى العامين الماضيين من ناحية الأمن والأمان»، وتابعت أنه زاد تدهور الوضع الأمني بنسبة أكبر خلال هذا العام.

وعليه صرَّحت منظمة أطباء بلا حدود عن إيقاف نشاطها في مخيم الهول، على خلفية مقتل أحد موظفيها وإصابة ثلاثة آخرين، وأبدت قلقها إزاء انعدام الأمن في المخيم.

وأوضحت المنظمة أنه وقع أكثر من 30 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي دفعها مجبرة إلى إيقاف أنشطتها في المخيم بشكل مؤقت.

فيما أعربت كل من دمشق وموسكو ، في 12 مارس الجاري، عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في مخيم الهول الواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا .

وفي بيان مشترك لرئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية ،ووزير الإدارة المحلية السوري أوضح الطرفان أن “السلطات الكردية فقدت السيطرة فعليا على المخيم بالتزامن مع زيادة نفوذ تنظيم داعش” .

كما أشار الطرفان إلى أنه “يتعين على الدول التي يقيم مواطنون منها في الهول وغيره من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا تفعيل مساعيهم من أجل تنظيم عملية استعادتهم إلى الوطن، على غرار روسيا”.

