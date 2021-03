بوتن ردا على تصريحات جو بايدن “القاتل هو من يصف الآخر بذلك”

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أول رد له على تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن ووصفه “بالقاتل”، بأنه يتمنى للأخير الصحة، إلا أن قال: “القاتل هو من يصف الآخر بذلك”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن بوتن قوله إن “الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم”.وتعليقا على تصريحات بايدن بأنه يعتقد أنه قاتل، رد فلاديمير بوتن إنه يتمنى لبايدن الصحة.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا : “سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ربما تعتقد أننا مثلها لكن لدينا خريطة وراثية مختلفة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” أن موسكو ستعامل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أنها لا ترغب في تحسين العلاقات بين البلدين.

كما طالب عضو بارز في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) واشنطن بتقديم اعتذار عن الوصف الذي أطلقه بايدن.

وكان بايدن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، بـ”القاتل“، متعهدا بجعله “يدفع ثمن أعماله”.

وقد جاءت تصريحات بايدن غير المسبوقة في الأعراف الدبلوماسية بعد أن كشفت الاستخبارات الأميركية أن بوتن حاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها بايدن.

وأثارت تصريحات بايدن موجة غضب عارمة في روسيا، التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف “للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة”

وفي السياق ذاته

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، استعداده لإجراء حوار مباشر مع نظيره الأميركي جو بايدن حول العلاقات الثنائية والصراعات الإقليمية.

وذكر بوتن: “على روسيا والولايات المتحدة المحافظة على علاقاتهما”، داعيا بايدن لمواصلة النقاش بشكل مفتوح عبر الإنترنت.

وحدد الرئيس الروسي يومي غد الجمعة والاثنين القادم “كتاريخين محتملين” للحوار المرتقب.

