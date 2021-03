أنصار الله يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

صرَّحت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن تنفيذ هجوم جديد استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة في أراضي المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان ألقاه المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الارهابية، يحيى سريع، أن ميليشياته “استهفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع 2K”.

وأكد سريع في البيان “أن الاصابة كانت دقيقة لهدف عسكري مهم” دون تحديد نوع الهدف، بحسب الخلاصة نت.

متذرعاً أن هذا الهجوم الإرهابي: “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) وحصاره الشامل على بلدنا العزيز”.

وقبل يومين اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، طائرة “درون” تابعة للحوثيين، تم إطلاقها باتجاه مطار أبها الدولي.

وأفادت قوات التحالف بأنها دمرت الطائرة مما أدى الى تناثر شظاياها في محيط مطار أبها الدولي دون وقوع خسائر.

واتهمت قوات التحالف “جنرالات الحرس الثوري الإيراني” في صنعاء بالوقوف خلف هذه الهجمات، ومحاولة استهداف المدنيين الأبرياء.

تستهدف جماعة أنصار الله اليمنية مطار أبها السعودي بشكل شبه يومي بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ وبدورها دفاعات التحالف العربي تعمل على صد الهجمات الحوثية وإفشالها.

وكان قد صرَّح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في 8 مارس الجاري، أن جماعة أنصار الله حاولوا استهداف مكة المكرمة والرياض.

وأشار المالكي إلى وجود دول إقليمية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة في إشارة إل إيران التي تدعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وأوضح المالكي بأن “القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة”، وأكد على امتلاك السعودية “القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية”.

ونوَّه المالكي في حديثه للعربية إلى أنه “لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية”، مضيفاً أن “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”.

وفي معرض حديث المالكي عن محاولات أنصار الله لاستهداف جميع مفاصل الحياة في السعودية أكد أن “الميليشيا تسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه” في إشارة إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن “أي دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية”، وأن “الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين”.

