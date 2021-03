وزارة التعليم العالي تنتهي من معالجة قبول الطلاب في جامعات السودان

أنهت وزارة التعليم العالي في السودان اليوم الخميس من معالجة قبول الطلاب، الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية ولم يتم قبولهم في الدور الأول.

وأوضح مدير القبول في وزارة التعليم العالي الشيخ السماني، أنه تم استلام 3617 التماسا من طلاب الشهادة الثانوية، بحسب الانتباهة.

وكشف السماني أن 1652 التماس كان من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت ال90%، مشيراً إلى أنه تم إخضاع جميع أولئك الطلاب للمنافسة فيما بينهم وترشيح 2047 طالب لمختلف الكليات والتخصصات من جملة المتقدمين منهم 875 طالبا من الحاصلين على نسبة 90% فما فوق.

وأعلن السماني عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح بالجامعات والكليات غير الحكومية الأسبوع المقبل، إذ تم تخصيص 1265 مقعدا، منها 325 مقعدا لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات الطبية للطلاب المتميزين.

وأكد السماني على استمرار معالجة قبول الطلاب الحاصلين على أكثر من 90% وفق النسب المعلنة.

ووجهت الإدارة العامة للقبول في وزارة التعليم العالي لتأمين فرص للقبول بكليتي طب الأسنان في جامعة الزعيم الازهري وجامعة كردفان هذا العام، من أجل استيعاب الطلاب غير المقبولين من الحاصلين على أكثر من 90% ولم يتم استيعابهم حتى الآن وفق العدد المخطط لها.

وحرصت وزارة التعليم العالي على مدار عشرة أيام على استلام طلبات الالتماس لمعالجة قبول الطلاب، من خلال مكتب القبول الرئيسي وأكثر من 35 مكتب قبول تابع للوزارة في الجامعات الحكومية بالخرطوم والولايات السودانية.

وكانت قد مددت أمس الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين للعام الدراسي 2020م – 2021م من يوم الخميس 18 مارس إلى 25 مارس 2021م .

وطلبت وزارة التعليم والبحث العلمي، من الطلاب وأولياء أمورهم الرجوع لموقع إدارة للقبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بدليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2020م – 2021م .

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، الأستاذ علي الشيخ السماني :” بأن التمديد جاء رغبة منهم لاتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل ابنائهم”.

