الجيش الإسرائيلي يُنهي مناورات في مرتفعات الجولان السوري المحتل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عن انتهاء المناورات العسكرية بالذخيرة الحية والتي استغرقت 3 أسابيع.

وجرت المناورات العسكرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، لمحاكاة مواجهة الجيش الإسرائيلي في جبهتي سوريا ولبنان، شارك في المناورات كافة تشكيلات الجيش.

ونشر أفيخاي أدرعي، بيان عبر حسابه على تويتر جاء فيه أن: “الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الأشباح) أنهت تمرينًا استمر ثلاثة أسابيع تضمن سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحية في منطقة مرتفعات الجولان للتدرب على أسس هامة في مفهوم المناورة البرية في السيناريوهات الشمالية (سوريا ولبنان)”.

وقد تدربت الوحدة على أسس هامة في مفهوم المناورة البرية لجيش الدفاع وفي مقدمتها جعل المعلومات الاستخباراتية في متناول القوة البرية المتواجدة في الميدان إلى جانب توفير قدرات قتالية متقدمة للقوات من أجل كشف العدو وتدمير قدراته سريعًا. pic.twitter.com/Z0YgizcEkG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2021

وأردف أدرعي: “كجزء من التمرين، تمت مشاركة سلاح الهندسة وتحديدًا وحدة المهمات الخاصة فيها (يهالوم) التي خاضت لأول مرة أساليب قتالية وتكتيكا حربيا وتدريبات حول كيفية التعامل في المناطق المزروعة بالعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والمحصنة في السيناريوهات الشمالية”.

وعن التدريبات التي جرت خلال المناورات قال أدرعي أنه تم: “تدربت الوحدة على أسس هامة في مفهوم المناورة البرية لجيش الدفاع وفي مقدمتها جعل المعلومات الاستخباراتية في متناول القوة البرية المتواجدة في الميدان إلى جانب توفير قدرات قتالية متقدمة للقوات من أجل كشف العدو وتدمير قدراته سريعا”.

وبناءً على المناورات فقد قرر الجيش الإسرائيلي “أن يتم خلال العام تزويد كل قائد فصيلة في ألوية المشاة التابعة لجيش الدفاع بمسيّرة لزيادة قدرة رصد العدو في الميدان سواء في المناطق الوعرة أو المبينة على حد سواء”.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في 9 فبراير الفائت، إطلاقه عمليات عسكرية تحت اسم ” عاصفة البرق “، على حدوده مع لبنان تحاكي الحرب حتى غداً الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر”: إن “جيش الدفاع يبدأ اليوم مناورة عاصفة البرق لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان“.

وأضاف: “مناورة عاصفة البرق في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء”.

وتابع أدرعي، قائلاً: “ستشهد منطقة الحدود مع لبنان حركة ناشطة لقوات الأمن وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقه”، مشيراً إلى أن “عاصفة البرق ستفحص ما تم استخلاصها من عبر نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات يوم قتالي”.

The post الجيش الإسرائيلي يُنهي مناورات في مرتفعات الجولان السوري المحتل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ