السودان: إصرار إثيوبيا على ملء السد في يوليو القادم مخالف للقانون الدولي

أكدت السودان أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق، يعد تماديا في موقفها المخالف للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في ملف السد، مصطفى الزبير، تصريحه بأن موقف إثيوبيا يتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع القاهرة والخرطوم في مارس ألفين وخمسة عشر، مطالبا باحترام القوانين فيما يتعلق بهذا الملف، ولافتا إلى أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدا مباشرا لحياة عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

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