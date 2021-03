روسيا ترغب بوضع “ترتيبات جديدة” لمصلحة إسرائيل في سوريا

أعلنت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلًا عن مصادر في “تل أبيب” لم تسمها، إن روسيا وافقت مع إسرائيل على وقف تموضع إيران في سوريا ومنع تسرب الأسلحة الثقيلة والدقيقة إلى أيدي “حزب الله” في لبنان، واصفةً ذلك بأنه “مشروع روسي لوضع ترتيبات جديدة في سوريا تأخذ المصالح الإسرائيلية بالاعتبار”.

كما نقلت الصحيفة عن المصادر، اليوم الخميس ، قول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، “إذا رصدتم تهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية كي تتصرف روسيا، قبل أن تباشروا أنتم بضرب الأهداف وشن العمليات”.

وتابع، “نحن عندما تبلغوننا بأن تهديدًا لدولتكم ينطلق من الأراضي السورية، سنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد”.

وقام أمس الأربعاء، وفد إسرائيلي بزيارة العاصمة الروسية موسكو حيث أقر وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إن بلاده لن تسمح لإيران باستخدام الملف السوري، للإضرار بمصالح “تل أبيب”.

كما أكد أن “إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، وبلاده ستفعل كل ما هو ضروري لحماية أمنها ومصالحها الحيوية”.

وأفادت الصحيفة أن لافروف، كان قد عرض على أشكنازي مقترحات وأفكارًا حول التموضع الإيراني و”الترتيبات الجديدة” في سوريا خلال اجتماعه به في اليونان في أواخر شهر تشرين الأول 2020، لكن المصادر لم تحدد بعد “ماهية هذه الترتيبات بشكل دقيق”.

إحتمالية تطبيع العلاقات

وزار وفد من “حزب الله” (المدعوم من طهران) بقيادة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” في البرلمان اللبناني، محمد رعد، العاصمة الروسية، في 15 من آذار الحالي، بناء على دعوة روسية، إذ تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقد ذكرت صحيفة “Nezavisimaya Gazeta” الروسية أنه تم تحديد أولوية الملف السوري في أجندة محادثات لافروف- أشكنازي انطلاقًا من القصف الإسرائيلي التي تتعرض له مواقع إيرانية جنوب دمشق، والتي كان آخرها مساء الثلاثاء، وهو القصف السابع في العام الحالي.

مشيرة إلى احتمالية تطبيع العلاقات بين البلدين وإبرام صفقة، إذ أوضحت أنه “ينتظر الإسرائيليون تقدمًا في القطاع الإنساني ، خاصة فيما يتعلق بنقل رفات الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، التي يجري البحث عنها في محيط دمشق، إضافةً إلى صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة روسية”.

وفي 19 كانون الثاني الماضيوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على إسرائيل تبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة ضدها في سوريا، مؤكدًا أن بلاده ترفض استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل.

