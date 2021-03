الخارجية الإيرانية ترد على بيان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الأخير

أخبرت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن “البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مثله مثل البيان السابق، يفتقر إلى فهم واقعي للتطورات في جميع أنحاء المنطقة”.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن “محاولة السعودية إقحام مجلس التعاون في قضايا لا صلة لها بالمجلس، كان في الأساس غير مثمر ولا يرسم سوى صورة وهمية للعالم”.

وأشار خطيب زاده إلى أن الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من سيادة إيران ووحدة أراضيها، قائلا: “بدلاً من إصدار بيانات عفا عليها الزمن، ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى التركيز على واقع المنطقة وتحويل اتهاماتها غير المثمرة إلى الحوار والتعاون الإقليميين”.

وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أدان أمس الأربعاء، استمرار إيران في دعم ما أسماها “الجماعات الإرهابية والميليشيات” التي تزعزع استقرار المنطقة.

زيادة على ذلك شدد مجلس التعاون الخليجي على “ضرورة أن تشمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج”.

