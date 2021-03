فيلم “توم وجيري” الجديد يحقق أكبر إيرادات في الإمارات

حقق فيلم “توم وجيري” الجديد إيرادات في شباك تذاكر بالإمارات بلغت مليون و470 ألف دولار أمريكي، بينما حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى 67 مليون دولار أمريكي.

فيلم “توم وجيري” من إنتاج شركة Warner Bros، وتقدر مدته ساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التلفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج “جيري”.

ويتم تجنيد توم للمساعدة في إزاحة جيري من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم.

وتعتبر أفلام “توم وجيري” أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتى عام 1967 فيما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار.

وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالي.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة “توم وجيرى”، الأمريكي جين ديتش، توفى في خلال العام الماضي 2020، في العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عامًا.

على صعيد منفصل، تزوج نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج للمرة الخامسة، حيث قرر كيدج البالغ من العمر (57 عامًا) أن يكمل حياته مع ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) التي اختارها ليتزوجها وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب قوية استمرت لفترة طويلة.

وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها “فارايتي” و”بيبول وغيرهم”، وغيرهم.

وبالرغم من فرق السن الذي وصل بين الزوجين إلى 31 عامًا إلا أنهما باحثان عن علاقة هادئة مستقرة تعمها الرومانسية، وقد أشارت التقارير المتداولة أن حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا أقيم في سرية تامة بلاس فيجاس خلال شهر فبراير الماضي.

