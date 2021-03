مدير المرصد السوري: جرائم أردوغان في ليبيا لن تمر دون عقاب

صرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أصبح على علم بأن جرائمه لن تمر دون عقاب،كما أن العالم يراقب كل ما يقوم به. منتظرين ان تتم معاقبته على ما قام به من إرهاب وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وأن هناك الكثير من الأدلة التي تجرّمه أمام العالم.

ويأتي تأكيد مدير المرصد السوري، خلال حديثه لبرنامج LIVE على 218 NEWS.تعقيبا على ما نقلته وكالة نوفا الايطالية حول قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى .ضد رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتكابهم جرائم حرب.

وأشار مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، في حديثه للبرنامج.إلى قبول المحكمة الجنائية الدعوى ، يعني اعترافا ضمنيًا، ان الرئيس التركي رجب اردوغان متورط في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

كما اعتبر مدير المرصد السوري,.أن هذه الخطوة تعتبر تعزيزا لمصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما قدمه من أخبار عن إرسال المرتزقة.

وأضاف رامي عبدالرحمن، أن هناك نفاق لبعض المنظمات الدولية التي رفضت تغطية إرسال المرتزقة بحجة أن لديهم مكاتب في تركيا تخشى أن تقوم الحكومة التركية بطردها.

ويذكر رامي عبد الرحمن أن الدعوى جاءت تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”.و إن الأشخاص المذكورين “تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية”. والتي سيعاقب عليها القانون الدولي.

