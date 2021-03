ريال مدريد ينوي التخلص من هازارد الصيف القادم

كشف تقرير إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الميرنجي لفترة بسبب الإصابة، قبل العودة أمام إلتشي، السبت الماضي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن الملاعب.

وتلقى هازارد، نصيحة من منتخب بلجيكا بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

في سياق منفصل، حذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول.

وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

وتداولت أنباء مؤخرًا حول عدم اتفاق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مع الإدارة فيما يخص تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

كما رصدت العديد من التقارير إمكانية مغادرة راموس خلال سوق الانتقالات الجاري حاليًا.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات فالدانو لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية التي قال فيها: “سينتهي الأمر بالتجديد مع ريال مدريد، لكن سيكون خطأ من الطرفين إذا لم يحدث ذلك”.

وأضاف “نفس الشيء حدث مع كريستيانو، وبسبب ذلك لم يفز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا منذ رحيل البرتغالي، كما لم يفز رونالدو بالكرة الذهبية من وقتها”.

كشفت مصادر إعلامية أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رفض عرض رئيس النادي لتجديد عقده، وأعلمه بأن باريس سان جيرمان يرغب بالتعاقد معه .

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل، وبحسب المصادر رفض المدافع الإسباني العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد وبنفس الراتب.

