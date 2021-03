نصر الله: هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

قال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، مساء أمس الخميس، إن هناك معلومات أكيدة أن هناك جهات خارجية وبعضها داخلية تدفع لحرب أهلية في لبنان.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة، أن لبنان “في قلب أزمة حقيقية وطنية وسياسية كبرى وهي أزمة نظام وحاضر ومستقبل”.

ودعا إلى تصحيح الأوضاع “بعقل ومسؤولية وحكمة بعيدا عن الغضب والمزايدات لأنها لا توصل إلى أي نتيجة”، موضحاً أن هناك من “يعمل للدفع بلبنان لحرب أهلية “.

وتابع: “عندما يعجزون أمام المقاومة في لبنان يمكن أن يلجأوا إلى العمل من أجل حرب أهلية”، متحدثاً عن وجود “بعض الجهات الداخلية تدفع باتجاه حرب أهلية وتبحث عن الوقود لها”.

وشدد على أن “حزب الله“، “ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف حكومة أو إصلاح وضع اقتصادي أو مالي”، داعيا إلى “وضع سقف” في الضغوط والمواجهات السياسية “ألا وهو عدم الذهاب إلى اقتتال داخلي”.

واستعرض أمين عام حزب الله بعض الأسباب التي أدت إلى تأزيم الوضع اللبناني، لافتاً إلى أن “افتراض أسباب خاطئة للأزمة يعني الذهاب إلى معالجات لن تؤدي إلى نتيجة”.

وكان نصرلله قد صرّح الثلاثاء الماضي، أن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قبل قوات أجنبية، مشدداً على رفض أي شكل من أشكال التدويل لأنه خطر على لبنان ومستقبله.

وقال نصر الله في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى “القادة الشهداء”، إن: “تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد، ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون والشعب اللبناني وترسيم الحدود البحرية مع العدو”.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن المسؤولية اليوم عند القضاء، بعد انتهاء التحقيق لدى قيادة الجيش. مطالباً القضاء بالإعلان عما وصل إليه التحقيق.

وأوضح نصر الله في الملف الحكومي إلى أنه “لا يجوز اتهام أحد بأنه لا يريد تشكيل الحكومة، كل شخص يريد تشكيل حكومة بما يناسبه ومن مصلحة الجميع ان تتشكل، والتصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين تكمن العقد”. مشدداً على أنه “يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حل ونحن نعتقد أن الكل يتحمل مسؤولية ويجب العمل لمعالجة هذا الأمر”.

