نرمين الفقي تكشف عمرها ووزنها الحقيقي

حلت النجمة نرمين الفقي ، ضيفة في برنامج “معكم” للاعلامية منى الشاذلى، على قناة Cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس يومها قائلة: “أنا بيتوتية وبحب البيت جدا وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، ولكن بسب فترة كورونا تخنت لإنى كنت 66 كيلو ودلوقتى بقى 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم”.

وأضافت نرمين الفقي : “أنا عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمنى ويكون شكلى لطيف قدام الناس، وأنا مش بعمل عمليات تجمل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة”.

وتابعت الفقي : “أنا صريحة ولكن زمان كنت (مدب)، وحاليا أكثر هدوءا ولازم أفهم الأول وأستوعب عشان متحطش في مشاكل كتير، يمكن اللى خلانى كدة إنى كل مراحل حياتى مكنتش سهلة من الطفولة وحتى لما كبرت، المواقف قوتنى وخليتنى أفهم أكتر”.

وعن أعمالها الجديدة قالت الفقي : “أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وبجد أنا تعبت أوى فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية اللى مكتوب بيها السيناريو، وأنا كلمت المؤلف أحمد عبد الفتاح وقلتله بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إنى مش عارفة أعمل حاجة، بس هايكون دور مختلف تماما بجد والناس هتتفاجئ”.

وأضافت : “وكمان أشارك في مسلسل النمر ودى حاجة عمرى ما عملتها في حياتى، وبعمل دور شمس تاجرة من كبار تجار الصاغة وده امتحان صعب جدا ليا، وفى أول الاتفاق قعدنا أنا ومحمد إمام والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، وكانوا متخوفين عشان أسلوب الكلام بتاع تجار الصاغة، لدرجة إنى لما عملت أول مشهد لقيت محمد إمام بيقولى إنتى حدوتة، وشيرين عادل كانت خايفة في الأول بس اطمئنت بعد أول مشهد”.

وكانت نشرت الفنانة نرمين الفقي ، صورة تجمعها بالفنان الكوميدي رامز جلال، من كواليس موسم سابق لبرنامج المقالب الرمضاني، وهي تحتضنه والابتسامة على وجه الثنائي.

وعلقت «الفقي» على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب»، دون أن تكشف أي تفاصيل من سيناريو البرنامج الرمضاني المنتظر.

