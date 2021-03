رمضان في دبي .. إجراءات وقائية جديدة تفرضها الحكومة

أعلنت حكومة إمارة دبي أنها ستقوم بفرض بعض الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الكريم .

حيث نقلت روسيا اليوم عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الغمارة تصريحها الذي أكدت فيه أنه سيتم فرض إجراءات جديدة على المصلين في المساجد .

إذ أنه بالنسبة لصلاة التراويح و العشاء فإن المدة المرصودة لها من قبل الحكومة لن تتجاوز النصف ساعة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي و فرض اررتداء الأقنعة الواقية.

و أوضحت اللجنة العليا أنه لن يتم السماح بإقامة الخيم الرمضانية و إقامة الفعاليات الخيرية التي تقام كل عام، مبينةً انه سيتم تقييم الوضع الصحي في العشر الأواخر من رمضان بالنسبة لصلاة القيام .

كما توجهت اللجنة الحكومية إلى المواطنين و سكان الإمارة بتجنب الزيارات العائلية و التجمعات الكبيرة للحفاظ على الصحة العامة .

الإمارات تكشف عن اكتمال مرحلة تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا

كشفت السلطات بدولة الإمارات، صباح اليوم الخميس، عن إكتمال مرحلة التطعيم ضد تجارب لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وصول تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في ابوظبي إلى مرحلة الرقابة النهائية، وذلك بعد تلقي ألف متطوع في البلاد الجرعة الثانية منه.

كما أكد المكتب الإعلامي، أنه سيتم خلال المرحلة القادمة رصد الاستجابة المناعية لدى هؤلاء المتطوعين على مدار 180 يوما، مشيراً إلي إصدار النتائج المرحلية للتجارب بحلول شهر أبريل القادم.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له: “تنتقل التجارب الآن إلى مرحلة جمع البيانات العلمية ودمج نتائج تجارب اللقاح في دولة الإمارات مع النتائج العالمية المتوفرة حاليا، حيث سيجري الكشف عن نتائج تجارب اللقاح في الدولة في شهر أبريل 2021، علما بأن فاعلية اللقاح الروسي تبلغ 91.6%”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات العربية قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، في ظل الحصار المفروض منذ فترة طويلة والذي يمنع إدخال اللقاحات المضادة للفيروس إلى القطاع.

