بلجيكا ترسل إلى الأردن طائرة مساعدات طبية

أكدت الحكومة الأردنية انها تلقت يوم أمس الخميس مساعدات طبية مقدمة من بلجيكا من أجل دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة انتشار كورونا.

حيث أشارت وزارة الصحة إلى أن مطار ماركا استقبل طائرة مساعدات طبية من مملكة بلجيكا ، للمساعدة في مواجهة كورونا ، و على متنها أجهزة أكسجين ، و مولدات طاقة، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

و أوضحت الحكومة أن هذه المساعدة تأتي في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين ، كما أنها تمثل العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب .

هذا و استقبل مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية ،عمان ، 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

حيث قال وزير الصحة الأردني، نذير العبيدات، في بيان له أننا ” نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس، حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل، ويأتي هذا الإمداد في الوقت المناسب لدعم جهودنا لتسريع عملية التطعيم الوطنية ضد كوفيد – 19” .

كما بيّن أن” الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس، وستواصل تقديم لقاحات كوفيد – 19 للفئات السكانية الأكثر ضعفاً “.

وكانت قد وصلت الجرعات من لقاح أسترازينيكا”، مساء أمس على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وفقاً لقناة المملكة .

ومن جهة أخرى أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية تامسجلة .. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، و الزيادة في ساعات الحظر الجزئي ” .

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