طعمة : النفط و الثروات السورية تنهب من قبل أميركا

أكد وزير النفط و الثروات المعدنية في الحكومة السورية بسام طعمة أن الاحتلال الأميركي يقوم بسرقة النفط السوري من مناطق احتلاله .

حيث أوضح طعمة في لقاء له مع قناة الإخبارية السورية أن الاحتلال الأميركي يسيطر على مناطق فيها 90 % من احتياطي سوريا من الثروات النفطية ، وفقاً لسبوتنيك .

إذ قال أن ” الأمريكيين وأتباعهم يتصرفون تصرف القراصنة في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها”.

و أكد على ان “ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من ثرواتنا أو من وصول الإمدادات إلينا“.

هذا و تطرق الوزير طعمة إلى موضوع النفط الموجود في المياه الإقليمية السورية، إذ قال أن ” المياه السورية مؤهلة من ناحية الاحتياط النفطي إلا أن ما يميز عقود الاستكشاف أنها مكلفة وذات مدى طويل”.

و الجدير بالذكر أن الاحتلال الأميركي و اتباعه يسيطرون على أراضٍ واسعةٍ في ريف الحسكة و القامشلي و دير الزور شمال و شرق البلاد ، إذ تعتبر هذه المناطق الخزان الحيوي لاحتياطي النفط السوري .

أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل السوري أن قوات الاحتلال الأميركي قامت بإدخال إمدادات عسكرية جديدة إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية.

حيث أوضحت وكالة أخبار سانا السورية الرسمية أن ” أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي “.

و بينت الوكالة أن الإمدادات جاءت عن طريق حوامات عسكرية من داخل الأراضي العراقية ، نحو مدينة الشدادي في الحسكة.

و أشارت إلى أن ” الحوامات كانت تحمل مجموعة من جنود الاحتلال و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات “.

كما وضحت ان الجنود القادمين على متن الطائرات يتبعون لقوات المارينز ( البحرية الأميركية )، وهم مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة.

و في السياق ،أفادت مجلة “Forbes” الأمريكية بوجود احتمال استخدام منظومة دفاع جوي جديدة “Avenger” في كل من سوريا والعراق.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوع الفائت، فمن المحتمل أن تستخدم أمريكا منظومة دفاع جوية جديدة والتي تسمى “Avenger”، لحماية قواتها من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة المعادية لها.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقريرها أنه تم في 24 شباط الفائت رصد صور تظهر فيها شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز Avenger، عبر الطريق السريع الواصل بين العراق وسوريا، ليصلوا إلى منطقة دير الزور شرقي سوريا.

The post طعمة : النفط و الثروات السورية تنهب من قبل أميركا appeared first on Souk Ukkaz News.

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