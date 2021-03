الطيران السعودي يوقع على الاتفاقية الأضخم في تاريخه

قامت إدارة خطوط الطيران المدني السعودية بالتوقيع على الاتفاقية الأضخم في تاريخها بهدف زيادة عدد الطائرات في أسطولها .

حيث بلغت قيمة العقد الموقع مع عدد من البنوك المحلية حوالي 11.2 مليار ريال سعودي ، و يهدف إلى سد احتياجات الطيران المدني السعودي حتى منتصف عام 2024 .

و ستغطي الاتفاقية نفقات شراء 73 طائرة من طراز بوينغ و آيرباص ، كانت إدارة الطيران قد أعلنت عنها في وقت سابق ، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية .

و أوضحت أنه سيتم شراء 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية.

بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح شركة طيران أديل ، و الجدير بالذكر أن المؤسسة كانت قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 .

و في السياق ، صرحت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، عن فتح الحدود وعودة حركة السفر من وإلى المملكة العربية السعودية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن موعد فتح الحدود ورفع قيود السفر داخل وخارج المملكة سيكون ابتداءً من تاريخ 31 مارس 2021 مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المفروضة، بحسب سبوتنيك.

وأوضحت الوزارة أن فتح الحدود أتى نتيجةً للانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل السعودية خلال الفترة الماضية.

وعليه سيتم السماح للمواطنين بالسفر ابتداءً من تاريخ 31 مارس، وأيضاً سيتم رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.



وأشارت إلى أنه سيتم فتح المعابر البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس أيضًا.

أطلقت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، تحذيرها لمواطني المملكة من مغبة السفر إلى 13 دولة قبل الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن المملكة سمحت في الثامن من يناير لمواطنيها السفر خارج البلاد والقدوم إليها.

وأوضح أنه هنالك ظروف أمنية بالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار ببعض الدول جراء تفشي جائحة كورونا والسلالة الجديدة من كوفيد، وفقًا لموقع قناة (العالم).

