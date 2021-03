الموكب الذهبي .. الحكومة المصرية تضع موعداً لنقل المومياوات

أوضحت بعض المعلومات أن وزارة السياحة و الآثار المصرية قد حددت موعد الموكب الذهبي الذي سيتم فيه نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

حيث حددت الوزارة 3 أبريل / نيسان القادم موعداً لانطلاق الموكب الذهبي من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط .

و كان وزير الآثار المصري خالد العناني قد أعلن الخبر عبر سحابه الرسمي على تويتر ، إذ قال ” انتظروا حدث عالمي فريد يليق بعظمة الأجداد: الموكب الذهبي الذي ليس له مثيل. العالم يترقب السبت ٣ ابريل ٢٠٢١ ” .

هذا و سيضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث.

إضافة إلى الملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

المسلسل المصري “أحمس الملك”.. انتقادات عدة قبل أن يبدأ البث

في الآونة الأخيرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة ضد المسلسل المصري “أحمس الملك”، والمتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وطال الهجوم بالخصوص الملصق الدعائي للمسلسل، الذي يظهر فيه عمرو يوسف بلحية، بينما النصوص التاريخية تقول إن أحمس كان حليقا.

كما ووصلت الانتقادات إلى عدم صلاحية الممثل عمرو يوسف ، في أداء هذا الدور تحديدًا، بسبب أن أحمس كان أسمر البشرة، أسود العينين، شأن كل جنوبي مصري، على عكس هيئة يوسف.

ورغم أن شركة الإنتاج أصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن الملصق الدعائي لا يخصها، إلا أن الجدل لم يتوقف وامتد إلى مساحات تاريخية وفنية، اختلف حولها كتاب وباحثون مصريون، حول صحة الرواية التاريخية، وأحقية العمل الفني في التمرد على مفردات التاريخ المعروفة سلفًا.

وفي هذا الصدد ، يقول بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، “إن المسلسل مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للروائي نجيب محفوظ، واصفًا إياها بالرواية الرديئة على المستوى التاريخي، وقد ترقى إلى درجة الخيانة.

ويضيف الشماع أنه تعرف إلى تفاصيل المسلسل من أحد أعضاء فريق العمل، ولفت نظره الكثير من الأخطاء التاريخية التي يرى فيها إساءة للتاريخ المصري، وتشويه الرموز الوطنية، وهو ما يعتبره مسألة أمن قومي.

