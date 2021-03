الأمن الجنائي في حماه السورية يوقف مزوراً للعملة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عناصر الأمن الجنائي في مدينة حماة قامت بإلقاء القبض على شخص يزور العملة السورية الجديدة و يروجها.

حيث نشرت الوزارة عير حسابها على الفيسبوك أن ” قوات الأمن الجنائي أوقفت شخصاً في حماة يقوم بترويج العملة المزورة ومصادرة مبالغ مالية ووثائق مزورة من منزله الواقع في قرية دير شميل في ريف حماه “ز

و أوضحت أنه تم العثور على مبلغ /3.985.000/ ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية مزورة جميعها من فئة الخمسة ألاف ليرة سورية الجديدة إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية من فئة الألفين ليرة سورية.

كما بينت أنه المتهم كان بحوزته 23 ورقة دولار أميركي مزورة وشهادة جامعية باسمه صادرة عن الجامعة اللبنانية الأمريكية وهي مزورة .

السلطات السورية تعتقل عصابة تمتهن تزوير المعاملات العقارية

ألقت السلطات السورية اليوم الثلاثاء القبض على عصابة تمتهن تزوير المعاملات العقارية بمنطقة داريا في ريف دمشق.

وذكرت إدارة الأمن الجنائي أنها أوقفت ثمانية أشخاص يقومون باستخدام وثائق ووكالات وبطاقات شخصية مزورة لأصحاب تلك العقارات مستغلين وجود بعضهم خارج القطر، كما تم ضبط عدد من الوكالات والوثائق والبطاقات بحوزتهم جميعها مزورة.

كما أوقفت عملية إتمام نقل ملكية عقارات عائدة للغير بمنطقة داريا تقدر قيمتها بمئات الليرات السورية مستغلين المستندات المزورة وتواجد أصحاب العقارات خارج القطر.

يذكر ان التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، و نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.

وفي الشأن السوري، أكد خبراء أن ارتفاع سعر الصرف السريع والمتسارع حول الليرة إلى عبء على حامليها، مما دفعهم لاستبدالها بالعقارات و الذهب.

وتابع خبراء اقتصاد: اللجوء إلى تحويل العملة سببه عدم اليقين.. وتدني سعر الليرة سببه إدارة المركزي غير الموفقة في نهاية خدمتها حصلت الدكتورة منيرة على تعويض، لم تكد تستلمه حتى فقد جزءاً مهماً من قيمته، وبين ليلة وضحاها تحول هذا المبلغ إلى عبء بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف والأسعار.

لم تعد بضعة ملايين تجدي نفعاً، إذ لا تكفي لشراء عقار أو ذهب يصلح للادخار!

