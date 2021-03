سريع : القوات اليمنية استهدفت شركة أرامكو السعودية

أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

و في وقت سابق أكدت قيادة أنصار الله اليمنية ( الحوثيون ) أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية ، صباح اليوم الخميس ، بصاروخ مجنح ( قدس 2 ) .

حيث صرح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات الحوثية ، عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 ، واصفاً الإصابة بالدقيقة .

و أوضح سريع أن ” هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز“.

و أضاف أنه في وقت سابق ” قام سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k” .

و من جانبها أكدت واشنطن ، أنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استهداف الحوثيين منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وفي هذا الشأن قالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر تويتر: “تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها”، مؤكدة “أن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر

واعتبرت أن “اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام“.

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

مدينة الظهران تعد مركز هام في المجال النفطي وتضم مقر لشركة أرامكو النفطية وقاعدة أمريكية.

The post سريع : القوات اليمنية استهدفت شركة أرامكو السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ