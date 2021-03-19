“الحوثي” تعلن استهداف “أرامكو” في الرياض بـ6 طائرات مسيرة

أعلنت جماعة « الحوثي » اليمنية، الجمعة، استهداف شركة « أرامكو » النفطية بالعاصمة السعودية الرياض، بـ6 طائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، اطلعت عليه الأناضول، فيما لم تعلق السعودية أو التحالف العربي، الذي تقوده، بشكل فوري حول ذلك.وقال البيان: « نفذت قواتنا فجر الجمعة، عملية (السادس من شعبان) بـ6 طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في الرياض ».

وأضاف أن « العملية أصابت أهدافها بدقة عالية ».وشدد على أن « عمليات الجماعة مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار »، في إشارة لعمليات وغارات التحالف، ضد قوات « الحوثي » في اليمن.

واعتبر البيان أن « الأهداف العسكرية والحيوية في السعودية أصبحت أهدافا مشروعة وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة »، حسب تعبيره.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي « الحوثي » المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.