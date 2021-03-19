سلفا كير يلتقي عبد الواحد محمد نور ويناقشان كيفية تحقيق السلام الشامل في السودان

التقى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس حكومة دولة جنوب السودان امس بجوبا برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والوفد المرافق له.

وقال رئيس حركة تحرير السودان في تصريحات صحفية تابعها المراسل عقب الاجتماع، إنهما ناقشا كيف يمكن للسودان تحقيق السلام الشامل .

واشاد بالدور الذي قام به رئيس حكومة دولة جنوب السودان لضمان تحقيق السلام الشامل للسودان وحث عبد الواحد الرئيس سلفا كير على تسهيل الحوار الوطني للأحزاب السياسية السودانية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

حمدوك

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في نهاية العام الماضي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو

ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للانضمام إلى «ركب السلام»، وتعهد بالسعي الجاد للقائهما في وقت قريب لمواصلة جهود تحقيق السلام الكامل في البلاد.

ووصف الحلو والنور اتفاقية السلام الموقّعة بين حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان وتنظيمات أخرى، في عاصمة جنوب السودان «جوبا»

بأنه «اتفاق غير كامل ولن يحقق السلام الشامل»، واشترطا النص على علمانية الدولة قبل الدخول في أي اتفاق سلام، كما رفضا الانضمام إلى المفاوضات التي جرت في جوبا، والتي تم توقيع اتفاقية سلام بناءً عليها.

وقال حمدوك غداة عودته من جوبا ومشاركته في حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، إن حكومته «ستسعى جاهدة للقاء الرجلين في القريب العاجل قصد مواصلة المسيرة وتحقيق السلام الكامل لمصلحة الشعب»، مبدياً سعادته بما تحقق في جوبا، ووصفه بـ«الإنجاز التاريخي».

وأضاف حمدوك «السلام يظل حلم شعبنا، وما أنجز هو فقط المرحلة الأولى من السلام، لكنه بكل تأكيد إنجاز تاريخي كبير يضعنا في الاتجاه الصحيح. ونحن عازمون على مواصلة المسير لتحقيق ما تبقى من السلام في المرحلة المقبلة».

مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقع في جوبا «له أكثر من رمزية»، ومن بينها رمزية اختيار جوبا نفسها مكاناً لمفاوضات السلام، وقال بهذا الخصوص «قبل عام من الآن،

كانت هناك آراء تشكك في استضافة جوبا لهذه المحادثات؛ نظراً لتعودنا على استضافتها في مناطق أخرى، لكن جوبا أثبتت أنها كانت الاختيار الصحيح.

ومن هذا المقام نقدر بشكل كبير الدور الذي لعبته حكومة جنوب السودان قيادة وشعباً، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس سلفا كير ميار ديت وفريق الوساطة».

وتابع حمدوك موضحاً، أن المباحثات «استمرت لسنة كاملة، بعد أن كنا نتوقع أن يتحقق السلام بعد شهرين أو ثلاثة بالأكثر، لكن المفاوضات استمرت لأيام وشهور؛

لأن القضايا قيد البحث قضايا تستحق النقاش المستفيض، وقد غُصنا في لب القضايا بمخاطبة جذور الأزمات، وقضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة

وقضايا الحواكير والأراضي، وكل هذه القضايا تم بحثها بشكل يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة، وبشكل يعالج كل ظلامات الماضي، وبهذا نسير في الاتجاه الصحيح».

كما أشاد حمدوك بما أسماه «الروح الجميلة والطيبة»، التي توفرت لوفدي التفاوض، وقال في هذا السياق «هو حوار وليس تفاوضاً، وهو حوار بين أشقاء متفقين في أغلب القضايا، وكان لا بد من مناقشة تفاصيل بناء السلام وكيفية إتمامه… وما تم هو خطوة في الاتجاه الصحيح».

في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء، أنه ظل أثناء زيارته لجوبا يتابع بشكل يومي مجريات الأحداث في البلاد، من فيضانات ومعاناة السكان منها بقوله «علمنا، وكنا على ثقة أن ملحمة تضافرت فيها الجهود الشعبية والرسمية تحدث».

ووصف حمدوك دور لجان المقاومة والجهد الشعبي والرسمي الذي برز في ملاحم توتي والمناطق الأخرى، بأنه «كان كبيراً وخلق مناخاً جعل من تخطي الأزمة ممكناً، ونحن دائماً نبرهن بأننا قادرون على تحقيق المعجزات بتضافرنا والعمل مع بعض».