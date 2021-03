الصحة السورية: نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لكورونا بلغت 100%

أفادت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا” أن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وفي الشأن السوري، نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية تصريحاً قبل يومين، كشفت فيه عن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد و عقيلته السيدة أسماء على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث أكدت رئاسة الجمهورية في بيانها أن ” المؤشرات الصحية للأسد و عقيلته تعاود الارتفاع التدريجي لتصل إلى مستوياتها الطبيعية ” .

و أكدت أن المعدلات الصحية مبشرة ، وذلك بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

كما أشارت إلى أن الرئيس و السيدة الأولى يتابعان أعمالهما من الحجر الصحي ، مبينةً انهما سيعودان لمزاولتها بأسرع وقت بعد التأكد من تعافيهما .

هذا و كانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأسبوع الفائت عبر صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وأشارت صفحة الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته قد شعرا بأعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء فحص تم التأكد من إصابتهما بالفيروس.

وأكدت أن حالتهما مستقرة وأنهما بحالة جيدة، سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر المنزلي التي ستستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صفحة الرئاسة تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية للشعب السوري وكل شعوب العالم، داعين السوريين للالتزام بالإجراءات الوقائية، كما توجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وفي السياق، صرَّح فلاديمير رادتشينكو، رئيس قسم الصحة في القوات الروسية العاملة في سوريا، أواخر يناير الماضي، أن لقاح كورونا الروسي وصل إلى سوريا وأن حملات التطعيم قد بدات.

وأكد رادتشينكو أن اللقاح ضد فيروس كورونا الروسي وصل إلى قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية السورية، وأن عملية التطعيم بدأت بشكل طوعي بين جنود القوات الروسية في سوريا، بحسب سناك سوري.

The post الصحة السورية: نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لكورونا بلغت 100% appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ