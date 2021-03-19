سعر الدولار والعملات الاجنبية تواصل الارتفاع في البنوك والموازي اليوم الجمعة

واصل سعر الدولار في السودان ارتفاعه أمام الجنيه، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 19 مارس 2021، لدى السوق الموازية (السوداء).

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني خلال مستهل تعاملات اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 382 جنيها للشراء، و386 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، ليسجل 377.82 جنيه للشراء، و379.71 جنيه للبيع، مقابل 379 جنيها للشراء و380.6 جنيه للبيع أمس الخميس.

سجل سعر اليورو الأوروبي في السودان، عند فتح تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 456 جنيها، فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 451.88 جنيه للشراء، و454.14 جنيه للبيع

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السودان، صباح الجمعة، لدى السوق الموازية عند مستوى 523 جنيها، وعلى شاشات تداول البنوك سجل 526.95 جنيه للشراء، و529.59 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 101 جنيه للشراء

و103 جنيهات للبيع، فيما سجل لدى البنوك الرسمية نحو 100.78 جنيه للشراء، و101.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني، صباح الجمعة، لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيها للشراء، و106 جنيهات للبيع، فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 102.88 جنيه للشراء، و103.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى بنك السودان المركزي نحو 1250.33 جنيه للشراء، و1256.58 جنيه للبيع

التحويل

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية وسيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وفي ذات السياق وعد وزير الطاقة والنفط بسداد مطلوبات الشركة على قطاع الكهرباء، كما وجّه بتجديد العقد وخطاب الضمان مع الشركة واستمرار التعاون.

وأعرب عن شكره لوفد الشركة لتفهمه ظروف السودان الحالية ومواصلة التزامه بتوفير المطلوبات وأكد الوزير أهمية الاستفادة من المشروع في مجالات الكهرباء والمجالات الأخرى .

ودعا الشركة السودانية القابضة للكهرباء بالتنسيق مع نظريتها الأمريكية وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الوزراء للاستفادة القصوى من مشروع المنحة الأمريكية لأفريقيا في مجالات الطاقة والنفط في ظل احتياجات السودان الحالية للكهرباء.