خطأ كارثي في الاردن يقتل 6 مصابين بكورونا

شهد الاردن اليوم خطأ كارثي بحق الإنسانية الطبية والتي وقعت في مستشفى السلْط قرب العاصمة عمّان ويأتي ذلك وفقا” لتصاعد عدد المصابين بفيروس كورنا المستجد .

وحدث خطأ كارثي بعدما توقفت اجهزة الاكوسيجن عن العمل نتيجة انقطاع الكهرباء لساعة كاملة، ما ادى الى وفاة ستة اشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وادت الكارثة الى استقالة وزير الصحة الاردني نذير عبيدات، فيما اعلن رئيس الحكومة بشر الخصاونة مسؤوليته الاخلاقية عما حصل.

وزار الملك الاردني عبدالله الثاني مستشفى السلط وسط غضب عارم من اهالي المرضى والضحايا.

ولم يقتصر الغضب على اهالي ضحايا الكارثة في مستشفى السلط، بل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب “فادي الذهبي”: “حفظ الله الأردن نعم لمحاسبة الفاسدين نعم للاعتراض السلمي لا للفوضى لا لحرق الإطارات وقطع الطرقات”.

وجاء في تغريدة “الطالب”: “الإعلام الأردني مقرف ينشر ما تريده الحكومة فقط الدنيا قايمة قاعدة وحاطين برامج طبخ”.

وعلق حساب “الريم” كاتبا: “المشافي كلها هلق تذكرت تحكي عن نسب الإشغال العالية وامتلاء الأسرة وقرب نفاذ الاكسجين ليه هلق يعني؟ لولا حادثة مستشفى السلط كان مرضاهم توفوا اكيد وما عرفنا السبب الا كورونا حسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص مسؤول عن أرواح الناس ويستهين فيها وبيتأخر عن تأمين سلامتها”.

وكتبت “فاطمة الوحش” مغردة: “لماذا لا نسارع لإنشاء مصانع وطنية لتوليد الاوكسيجن المضغوط في مثل هذه الازمة؟ لماذا نستجدي دول الجوار؟ لماذا نحافظ على اتفاقيات تلزيم مع مؤسسات احتكارية ذات منفعة خاصة؟”.

انقطع اسطوانات الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط الحكومي الجديد في الأردن، عن مرضى العناية المشددة، مما إستدعي تدخل قوات الأمن الأردنية

وجاء ذلك عقب ورود أنباء أكدت وجود مشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا في المستشفى اليوم السبت.

ومن جانبة، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر، وفقا لموقع روسيا اليوم.

أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

هذا و شبه الهواري الوضع الحالي للأردن بما حدث في البرازيل ، إذ قال : ” أصيب 75% من السكان في البرازيل بالموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصيب معظم من أصيب في الموجة الأولى”.

الأردن ولبنان تدخلان قائمة الدول الأكثر وفيات بكورونا

تصدرت دولة الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، اليوم الخميس الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد بدأت في كافة أنحاء المملكة .

و قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن أن الجزء الأول من حملة التطعيم سيشمل 68 ألف مواطن ، من أصل 201144 شخص كانوا قد سجلوا على المنصة الخاصة باللقاح .

