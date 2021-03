موائد الرحمن والاعتكاف في المساجد ممنوعة في مصر خلال رمضان

أفادت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة، أنه سيتم منع موائد الرحمن والاعتكاف داخل المساجد خلال شهر رمضان، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد في مصر نوح العيسوي، أن أي مسجد لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيتم إغلاقه. بحسب روسيا اليوم.

ووجه وكيل وزارة الأوقف المصلين بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، كما ستعمل الوزارة على تعقيم المساجد بشكل دائم.

وأكد عيسوى، أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا على أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد العيسوي على التزام المصابين بالحجر الصحي، وأن المصاب الذي يرتاد المسجد يعتبر آثما.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أعلن وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون المساجد، الشيخ نوح العيسوي، أن صلاة القيام في شهر رمضان المقبل ستقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وكشف وكيل الأوقاف المصرية، أن وزارته إشترطت لإقامة صلاة التراويح عدة اشتراطات أهمها الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، ومراعاة مسافات التباعد المجتمعي، وعدم إقامة أي موائد للإفطار الجماعي.

كما أكد المسؤول المصري، أن من أهم الشروط عدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم بصورة مستمرة.

وقال العيسوي:”أن من خاف من التجمع في مثل هذه الحالة، وصلي التراويح في بيته فلا حرج عليه مطلقا، و أن ذلك مستحب في ظل هذه الظروف”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، اشترطت وزارة الأوقاف المصرية في يناير الماضي، على خطباءها بأن لا تتجاوز خطبة الجمعةعن عشر دقائق فقط، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقع الوزارة الإلكتروني انه” على جميع الخطباء بألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية”.

وأشارت الوزارة انه: “مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة”، مع توحيد موضوع خطبة الجمعة مسبقا لكل المساجد.

ومن جانبة، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري : “إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وإنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أو في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به”.

