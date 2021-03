السلطات اللبنانية تفتح الحدود مع سوريا وفق هذه الشروط

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني وفقا” لما أعلنت عنه السلطات اللبنانية السماح بالدخول إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين وفقاً

-يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 لكل من:

أ‌. اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)

ب‌. الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة)

-الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان بمعدل /300/ شخص عبر كل مركز حدودي، على أن يخضعوا لفحوصات PCR التي تجريها فرق وزارة الصحة العامة في المراكز الحدودية.

– يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 16،00 لكل من:

أ‌. السوريين الحائزين على اقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة /6/ أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة) بمعدل /100/ شخص عبر كل مركز حدودي.

ب. العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الاجراء بمعدل /50/ شخص عبر كل مركز حدودي.

على أن يكون بحوزتهم جميعاً فحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن /96/ ساعة من تاريخ وصولهم وبوليصة تأمين صحي تغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا طيلة مدة إقامته في لبنان.

على أن يعاد إجراء فحص PCR لهم على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة ويلتزمون بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة فحوصات PCRالتي اجريت لهم.

عبر كافة المراكز الحدودية البرية طيلة أيام الأسبوع وفقاً لما يلي:

1- السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة) على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى. أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة Visa for the globe “VPG” المتعاقدة مع السفارة التركية.

2- السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.

3- الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 12 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن /96/ ساعة من تاريخ السفر.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا (PCR) نتيجته سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز /72/ ساعة من تاريخ صدور نتيجته، دون الخضوع مجدداً لأي فحص PCR في سوريا والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز الحدودية البرية.

واوضحت السلطات اللبنانية بان لجنة الصحة اللبنانية وافقت على إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، باستثناء الحانات والملاهي الليلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى فرض حظر التجول من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحاً.

ومن جانبها، اعتمدت اللجنة الصحية في لبنان معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ، كما وحددت اللجان القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها.

واوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي،” أنه خلال فترة الإقفال في البلاد لم تنخفض أعداد إصابات كورونا ولكنها لم ترتفع”.

وقال عراجي:”جمدنا عدد الإصابات لمدة أسبوعين، وهذا بالطبع أراح القطاع الصحي، وأعطى المستشفيات فرصة لتجهيز نفسها بأسرة إضافية لغرف العناية الفائقة وهذا الأمر جيد”.

وأوضح عراجي أن :”عدد الإصابات سيرتفع خصوصاً خلال هذه الفترة لأنها بيئة ممتازة للفيروسات والتي تزيد عبء على القطاع الاستشفائي”.

وأكمل: “عدم التزام المواطن اللبناني بالإرشادات القائمة فنحن ذاهبون إلى مكان صعب جداً للقطاع الصحي، ومن الممكن أن تزيد نسبة الإصابات الخطرة، على الجميع الإلتزام بالكمامات وعدم الاختلاط بالتجمعات وغيرها من الإرشادات، وغير ذلك سيكون الوضع صعب جداً”.

واضاف: “لبنان وقع إتفاق مع منصة كوفيكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات ومع شركة فايزر، ونتمنى أن يلتزموا بإعطاءنا اللقاحات وأن لا يكون هناك أي عراقيل في هذا المجال”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية اللبنانية عن إعادة فتح المدارس السلطات اللبنانية اليوم الاثنين، واعتماد تطبيق التعليم المدمج الإلكتروني والحضوري.

