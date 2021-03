تشييع الراحلة الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس في مدينة حلب اليوم

أعلنت المصادر السورية المحلية عن وصول جثمان وتشييع الراحلة الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس في مدينة حلب اليوم بحضور شعبي كبير والكثير من الفنانيين السورين .

وكانت وزارة الإعلام نعت الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية أمس الأول عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض عضال بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

وبحسب وكالة “سانا” السورية نعت أيضاً وزارة الإعلام في بيان لها الفنانة الكبيرة ميّادة بسيليس ، كما نعاها عدد كبير من الفنانين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمحبين لها.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات له في تشييع الراحلة لصحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها “كذبك حلو” و”بلقبي في حكي” و”راح دايما أهواك” و”خليني على قدي” و”أحسنلك تروح” و”شو تأملت” و”مين قالك”.

حازت الراحلة الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية 1999عن أغنية “كذبك حلو” كما قامت بغناء عدة شارات مسلسلات مثل “أبناء القهر”.

زوجة الموسيقار سمير كويفاتي أحيت العديد من الحفلات داخل سورية وخارجها ومن أبرز حفلاتها.. في مجمع “قصر الفنون الجميلة” سان فرانسيسكو”أمريكا ودار الأوبرا في مدريد بإسبانيا ودار الأوبرا المصرية.

حصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية العديد من الجوائز المحلية والعربية منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقا العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.

وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان على صفحته بموقع “فيسبوك”: “ولنزداد ألما وحرقة في هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله. قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء”.

كما كتب المقدم التلفزيوني السوري مصطفى الآغا على “تويتر”: “رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان. هزمها المرض لكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا”.

ونعاها كذلك عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام.

وفي وقت سابق من الأربعاء، توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان أيضا، في خبر شكل صدمة كبيرة لدى الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

