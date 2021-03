إسرائيل تتخوف على نشاطها في سوريا بسبب الخلاف الأمريكي الروسي

أبانت صحيفة “كان” الإسرائيلية، وجود مخاوف حقيقية في إسرائيل على أنشطتها الأمنية بالمنطقة، لاسيمّا في سوريا، على خلفية توتر العلاقات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أمس، إن “إسرائيل معتادة على إطلاع الروس على الأنشطة العسكرية التي تقوم بها في سوريا، في إطار الخط الساخن، بالإضافة إلى تحديث منتظم من قبل الأمريكيين، وتعاون استخباراتي وتشارك للمعلومات معهم”.

وصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لوكالة “تاس“ الروسية، بحسب موقع “عنب بلدي”، قائلاً: إن “إيران تكثف من نقل الأسلحة إلى سوريا، لتستخدمها كمنصة لعملياتها ضد إسرائيل”، مضيفاً بأنه “على رأس تلك الأسلحة التي يجري نقلها هي الصواريخ”.

وشدد أشكنازي، على أن بلاده ترفض ذلك، مؤكداً على ضرورة الانسحاب الكامل للفصائل الإيرانية من سوريا.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلاً: إن “إسرائيل معنية بسوريا مستقرة ومسؤولة وذات سيادة، لكنها لا تستطيع ولا يجب أن تسمح للقوات الإيرانية بالتواجد على طول الحدود مع سوريا، حتى على مسافة 80 ميلًا أو عدة كيلو مترات”.

وبرر أشكنازي، سبب الضربات الإسرائيلية على سوريا، بسبب التواجد الإيراني هناك، موضحاً بأنه “إذا لم يكن هناك إيرانيون في سوريا فإن إسرائيل لن تقوم بعمليات، وإلا فالعمليات متواصلة، لأن الإيرانيين تعلموا كيفية استخدام هذا الطريق لتزويد سوريا بأنظمة أسلحة متطورة لقواتهم ولـ “حزب الله”، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وفقاً للوزير الإسرائيلي.

وقبل ثلاثة أيام، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، موسكو، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول مستقبل سوريا، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم“.

يأتي ذلك، تزامناً مع زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا، الذي رافقه رئيس أركان جيشه أفيف كوخافي، لإيصال آخر التطورات الأمنية في المنطقة إلى المسؤولين الأوروبيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف خلال مقابلة بثتها شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”القاتل”، الأمر الذي أحدث موجة عارمة من الغضب في روسيا.

وقال بايدن: “سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة”، مضيفاً بأن “ذلك سيتحقق قريباً”.

من جانبه، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول رد له على تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن ووصفه “بالقاتل”، بأنه يتمنى للأخير الصحة، إلا أن قال: “القاتل هو من يصف الآخر بذلك”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن بوتين قوله إن “الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم”.وتعليقا على تصريحات بايدن بأنه يعتقد أنه قاتل، رد فلاديمير بوتن إنه يتمنى لبايدن الصحة.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا : “سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ربما تعتقد أننا مثلها لكن لدينا خريطة وراثية مختلفة”.

ورداً على تصريحات بايدن، استدعت موسكو سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف “للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وصرح الكرملين في وقت سابق، قائلاً: إن “سفيرنا في واشنطن سيبقى في موسكو أكثر من يوم وقد يستقبله الرئيس بوتين للاستماع إليه إذا لزم الأمر”.

زيادة على ذلك طالب عضو بارز في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) واشنطن بتقديم اعتذار عن وصف “القاتل ” الذي أطلقه بايدن في حق فلاديمير بوتين.

بدوره، أكد رئيس مجلس الدوما أن “تصريحات بايدن بحق بوتين إهانة للمواطنين الروس ولا تعبر إلا عن (هستيريا العجز)”، مشيرا إلى أن تهجم بايدن على بوتين يعد هجوما على روسيا.

