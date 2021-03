نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.. مواجهات نارية بالجملة

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سويسرا مسفرة عن مواجهات مثيرة من العيار الثقيل.

وتأهل الى دور الربع النهائي، في دوري أبطال أوروبا كلاً من: بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وليفربول وتشيلسي ومانشيستر سيتي من إنجلترا، وريال مدريد الاسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي.

وجاءت نتيجة قرعة دوري الأبطال كالتالي بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم:

المباراة الأولى: مانشيستر سيتي × بوروسيا دورتموند.

المباراة الثانية: بورتو × تشيلسي.

المباراة الثالثة: بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.

المباراة الرابعة: ريال مدريد × ليفربول.

وسوف يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ويتم لعب مباراة الاياب على ملعب الفريق الثاني.

وبعد قرعة دور الربع النهائي، تم سحب قرعة دور النصف النهائي لدوري الأبطال حيث جاءت كما يلي: الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثالثة، الفائز من المباراة الثانية يواجه الفائز من المباراة الرابعة.

وقد تم تحديد مواعيد المبارايات بحيث ستكون جولة الذهاب يومي السادس والسابع من أبريل المقبل، والأياب يومي الثالث عشر والرابع عشر من نفس الشهر.

وفيما يلي أجريت قرعة الدوري الأوروبي، حيث أسفرت عن مبارايات مهمة ومثيرة، وتأهل إلى الدور ربع النهائي كلاً من: مانشيستر يونايتد وأرسنال الأنجليزيين، وغرناطة وفياريال الأسبانيين، وروما الايطالي، وأياكس الهولندي، وسلافيا براغ التشيكي، ودينامو زغرب الكرواتي.

وجاءت نتيجة قرعة الدوري الأوروبي كالتالي:

المباراة الأولى: غرناطة × مانشستر يونايتد

المباراة الثانية: أرسنال × سلافيا براغ

المباراة الثالثة: أياكس × روما

المباراة الرابعة: دينامو زغرب × فياريال

وبعد قرعة دور الربع النهائي، تم سحب قرعة دور النصف النهائي للدوري الأوروبي، حيث جاءت كما يلي: الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثالثة، الفائز من المباراة الثانية يواجه الفائز من المباراة الرابعة.

وقد تم تحديد مواعيد المبارايات بحيث ستكون جولة الذهاب يوم الثامن من أبريل المقبل، وجولة الأياب يوم الخامس عشر من الشهر ذاته.

ويذكر إنه سيتم لعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول، وسيحتضن ملعب “جدانسك أرينا” في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

