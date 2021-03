قاتل الفنانة السورية في هولندا يظهر بالصور للمرة الأولى

بعد جريمة القتل بحق فنانة تشكيلية وممثلة سورية تقيم في هولندا كشفت قريبة الضحية صور قاتل رائفة الرز المعروفة فنياً باسم رائفة أحمد.

قاتل رائفة شاب سوري اسمه ​وائل درغام​ ويبلغ من العمر 33 سنة، وكشفت المعلومات أن القاتل هو زوجها السابق، بحسب أوقات الشام.

ويقيم وائل درغام في مدينة Zwolle هولندا، مكان عثور الشرطة على جثة رائفة في شقتها بعد ظهر الاثنين الفائت.

اعتقلت الشرطة الهولندية القاتل وائل درغام زوج رائفة السابق، الذي تطلقت منه لأسباب مجهولة.

وكشفت قريبة الضحية عن صور درغام عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت 3 صور وعلقت: “هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا. الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. اسمو وائل درغام هاد يلي قتل أختي رائفة الرز.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعدو. بيتعاطى وبياخد مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه.. ما إلها لا بالمعارضة ولا بالسياسة، وما إلها بأي شي متل ما البعض عم يألف. ارحمونا.. واترحمو عليها..ارقدي بسلام…الله معك”.

وائل درغام قاتل رائفة الرز

وصرَّح الفنان والإعلامي السوري عبد القادر المنلا المقيم في أمستردام عن معلومات تفيد بأن القاتل كان متزوجاً من الفنانة، ثم وصفه بمريض ومختل نفسياً “وهذا هو السبب الرئيس الذي دفعه لارتكابه الجريمة” على حد تعبيره.

فيما أفادت مصادر أخرى أن القاتل درغام فلسطيني سوري يتعاطى المخدرات والمشروبات الكحولية، ومريض نفسياً، وهو لاجئ في هولندا ويقطن في منطقة سكن رائفة الرز وكانت تعيله مادياً، وفور اكتشافها تعاطيه المخدرات رفضت مساعدته، فهجم عليها وطعنها عدة طعنات.

ونعى عدد من نجوم الفن في سوريا الفنانة الراحلة، ومن بينهم أمل عرفة، التي كانت زميلة رائفة في الدراسة قبل عقود.

وكتبت عرفة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “يا وجع قلبي. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام (…)”.

وكتبت الفنانة يارا صبري على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”: “رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق… ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها في ظروف غامضة حتى الآن”.

ورائفة الرز ممثلة مسرح في سوريا، عرفت فنيا باسم “رائفة أحمد”. وكانت وصلت إلى هولندا، قبل سنوات، حيث قدمت طلب لجوء، وطلبت لاحقا الحصول على الجنسية الهولندية

