الحوثي: استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بمسيرتين

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، مساء الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية، بطائرتين مسيرتين.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، فيما لم يصدر تعليق فوري من التحالف حول الأمر حتى الساعة 17:30 ت.غ.

وقال سريع، إن “سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ مساء اليوم (الجمعة) عملية هجومية على قاعدة الملك خالد لجوية بمحافظة خميس مشيط جنوبي السعودية”.

وأضاف أن “العملية تمت بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة “الحوثي” استهداف شركة “أرامكو” النفطية بالعاصمة السعودية الرياض، بـ6 طائرات مسيرة.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات السعودية إنها تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مصفاة تكرير بترول في الرياض، إثر اعتداء بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.