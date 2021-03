عطل فني يضرب تطبيقات واتساب وماسنجر وإنستغرام

حدث عطل فني في تطبيقات واتساب وانستغرام وماسنجر، المملوكة لشركة فيسبوك، ما أدى إلى صعوبة في استخدام خدمات هذه التطبيقات، في مناطق متفرقة من العالم.

وحتى الآن لم يُعرف النطاق الفعلي لتعطل هذه الخدمات، ولم يتم إحصاء المناطق التي واجهت عطل فني في تطبيقات الواتساب والإنستغرام والماسنجر، بحسب CNN بالعربية.

ولجأ العديد من المستخدمين إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مشتكين من عطل فني ضرب تطبيقاتهم الثلاثة، إذ نشطت وتيرة التغريد عبر تويتر يموضوع أعطال تطبيقات فيسبوك.

وصرَّح موقع “داون ديدكتور”، المتخصص بمراقبة أعطال شبكات التواصل الاجتماعي، أن واتساب وفيسبوك ماسنجر وانستغرام يواجهون مشكلات تندرج تحت عطل فني.

إلى الآن لم تصدر شركة فيسبوك توضيح حول العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها فيما أوضح حساب Facebook Gaming الرسمي في Twitter إن “هناك عددًا من المشكلات التي تؤثر حاليًا على منتجات فيسبوك، بما في ذلك التدفق الرقمي الألعاب”، مٌضيفا أن فرقًا متعددة تعمل على هذه المشكلة.

وفي سياق آخر، حصل الشاب السوري جعفر بدران على صفة خبير أمني ومطور خارجي لدى فيسبوك، على الرغم من أنه يعيش داخل سورية.

وتحدث جعفر لعدد من المواقع عن كيفية حصوله على هذه الصفة وقال” بأنه بدأ عمله من خلال التبليغ عن ثغرات بسيطة في منتديات وغيرها حتى وصلت لمواقع كبيرة.

وأضاف جعفر “فيما بعد اكتشفت ثغرة أمنية في فيسبوك التي تخول للهاكر من تتبع معلومات الأجهزة والمعلومات الخاصة بالمستخدمين عن طريق تسريب الــ IP من خلال نشر منشور من الصور في بعض الأحيان كانت تصل لمعرفة الموقع الخاص بالمستخدم قبل ذلك.

كما كان يرسل عدة ثغرات أمنية لكن بسيطة محاولاً تلافي المشكلة لكن ظهرت أنها موجودة في مخدمات الشركة فأرسل لشركة فيسبوك عدة بلاغات بلا فائدة فراسل قسم الباحثين الأمنيين وأرسلو له موقع مختص بالتبليغ عن الثغرات وأبلغت عن الثغرة في ملف doc مُخفياً التوابع والمعلومات الشخصة وأرسلت شرح لكيفية عمل الثغرة في الشهر ٥ من ٢٠٢٠، وبعدها وصل الرد من شركة فيسبوك على أنه تم التأكيد والتحقق من الثغرة وإصلاح الخلل فيها.

بعدها قام باجتياز اختبار ليصبح مطور خارجي لفيسبوك بعد إعطاء الفرصة له من فيسبوك للمطورين وتم بعدها فتح أداة وايت هات على حساباته في فيسبوك وأنستغرام وتوثيقيه كهكر إيجابي (أخلاقي).

وقال جعفر: “تم إخطاري بشكر من موقع فيسبوك للخبراء الأمنيين المتجدد يومياً والرقم ١٢٢، أمّا عن منجزاتي الأُخرى فقد دخلت بمجال أمن المعلومات عبر الإنترنت وأخذت شهادات فيه من الجامعة المفتوحة أوبن ليرن وحصلت على شهادات تصميم واجهة تطبيقات ودرست عدة دراسات بمجال المواقع.. ومصمم مواقع و خبير أمني سوري وشهادة في التسويق الإلكتروني من شركة غوغل وغيرهم الكثير وحالياً أدرس في الجامعة الافتراضية السورية قسم الحقوق والقانون.

