بوغدانوف و حداد يبحثان عمل اللجنة الدستورية المشتركة في جنيف

تباحث السفير السوري في روسيا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف حول عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

وأصدرت الخارجية الروسية بياناً لها اليوم ورد فيه: “جرى خلال الحديث تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها. وفي الوقت نفسه تم التركيز على مشاكل عمل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، وكذلك القضايا الراهنة للتعاون الروسي السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد الصراع”.

كما أشار بوغدانوف مؤكداً إلى: “الدعم الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، والاستعداد لمواصلة مساعدة الشعب السوري في محاربة الإرهاب الدولي”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن السوري، أبانت صحيفة “كان” الإسرائيلية، وجود مخاوف حقيقية في إسرائيل على أنشطتها الأمنية بالمنطقة، لاسيمّا في سوريا، على خلفية توتر العلاقات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أمس، إن “إسرائيل معتادة على إطلاع الروس على الأنشطة العسكرية التي تقوم بها في سوريا، في إطار الخط الساخن، بالإضافة إلى تحديث منتظم من قبل الأمريكيين، وتعاون استخباراتي وتشارك للمعلومات معهم”.

وصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لوكالة “تاس“ الروسية، بحسب موقع “عنب بلدي”، قائلاً: إن “إيران تكثف من نقل الأسلحة إلى سوريا، لتستخدمها كمنصة لعملياتها ضد إسرائيل”، مضيفاً بأنه “على رأس تلك الأسلحة التي يجري نقلها هي الصواريخ”.

وشدد أشكنازي، على أن بلاده ترفض ذلك، مؤكداً على ضرورة الانسحاب الكامل للفصائل الإيرانية من سوريا.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلاً: إن “إسرائيل معنية بسوريا مستقرة ومسؤولة وذات سيادة، لكنها لا تستطيع ولا يجب أن تسمح للقوات الإيرانية بالتواجد على طول الحدود مع سوريا، حتى على مسافة 80 ميلًا أو عدة كيلو مترات”.

وبرر أشكنازي، سبب الضربات الإسرائيلية على سوريا، بسبب التواجد الإيراني هناك، موضحاً بأنه “إذا لم يكن هناك إيرانيون في سوريا فإن إسرائيل لن تقوم بعمليات، وإلا فالعمليات متواصلة، لأن الإيرانيين تعلموا كيفية استخدام هذا الطريق لتزويد سوريا بأنظمة أسلحة متطورة لقواتهم ولـ “حزب الله”، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وفقاً للوزير الإسرائيلي.

