جامعة الدول العربية: الحوثيون يزعزعون الاقتصاد العالمي باستهداف أرامكو

صرحت جامعة الدول العربية ان جماعة أنصار الله تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وذلك على خلفية الهجوم الحوثي على منشأة نفط تابعة لأرامكو.

وفي تصريح للمسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قال: “إن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي يُعد ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد “على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على “أنصار الله” ومن يقف خلفهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

وفي وقت سابق اليوم، أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

واستمراراً للأزمة اليمنية أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية اليوم، عن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرتي درون مفخختين.

وبحسب مصادر إعلامية صرح الناطق الرسمي باسم جماعة أنصر الله أن: “سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الطائرتين المسيرتين حققتا إصابة دقيقة منوهاً إلى أنهما من نوع قاصف “كى 2”.

وقال مضيفاً : “استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأمس الخميس، صرَّحت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن تنفيذ هجوم جديد استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة في أراضي المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان ألقاه المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الارهابية، يحيى سريع، أن ميليشياته “استهفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع 2K”.

وأكد سريع في البيان “أن الاصابة كانت دقيقة لهدف عسكري مهم” دون تحديد نوع الهدف، بحسب الخلاصة نت.

متذرعاً أن هذا الهجوم الإرهابي: “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) وحصاره الشامل على بلدنا العزيز”.

The post جامعة الدول العربية: الحوثيون يزعزعون الاقتصاد العالمي باستهداف أرامكو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ