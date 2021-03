الإدارة الذاتية تشعل شعلة نوروز بالحسكة إيذاناً ببدء الاحتفال بالعيد

أعلنت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة السورية، الجمعة، بدء الاحتفالات بعيد النوروز، وأوقدت شعلة نوروز في بلدة تل تمر بريف الحسكة.

وحضر الاحتفال مسؤولون في الإدارة الذاتية وممثلين عن فعاليات مجتمعية و مدنية في بلدة تل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا، بحسب نورث برس.

وافتتح الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، الاحتفالات بعيد نوروز لهذا العام بعنوان ‘‘بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال’’، ويقصد الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له التي تحارب الإدارة الذاتية في الشمال السوري.

وأوضح يونس، أن الاحتفالات الرسمية بنوروز لعام 2021 ستقام في تسع مواقع بمناطق الجزيرة، وستحييها شخصيات فنية قادمة من خارج البلاد بحضور شخصيات سياسية من خارج البلاد أيضاً.

يُذكر أن الجيش التركي وفصائل مسلحة موالية له تتواجد على مشارف بلدة تل تمر الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، وتشهد أرياف البلدة قصف متكرر من الجانب التركي.

عيد النوروز من أهم الأعياد التي يحتفل بها الشعب الإيراني والكردي وشعوب آسيا الوسطى، ويرتبط اسم النوروز بالربيع والخضرة والحياة، وكلمة نوروز تعني اليوم الجديد باعتبارعيد النوروز بدايةً للعام الفارسي والكردي الجديد.

وفي سياق آخر، وجهت سينام محمد، ممثلة قوات سوريا الديمقراطية قسد في ديسمبر العام الفائت، مطالب للإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس الجديد جو بايدن بالاعتراف بالإدارة الذاتية في الجزيرة السورية.

وأشارت سينام محمد خلال حديث لها مع وسائل إعلامية إلى وجود شراكة عسكرية بين قسد والولايات المتحدة الأمريكية.

داعيةً إلى تطوير هذه الشراكة وترجمتها إلى شراكة سياسية، إذ قالت: “نحن بحاجة إلى هذا الاعتراف حتى يتم دعمنا في القضايا الإنسانية ومشاريع التنمية”.

في حين أن نيكولاس هيراس مدير العلاقات الحكومية في معهد دراسات الحرب تحدث عن أقصى ما يمكن تأمله من الإدارة الأمريكية الجديدة لصالح قس.

إذ قال هيراس: “إن أقصى ما يمكن أن تأمله الإدارة المستقلة سلطة انتقالية في شمال شرق سوريا حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

والجدير بالذكر أن أمريكا لم تعمل وفق ما أسمته قسد شراكة عسكرية على حماية مصالح الإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها وردع العدوان التركي على عين عيسى مؤخراً، وهو ما وصفه المراقبون بالخذلان الصادم الذي قاد قسد إلى التفاوض مع الحكومة السورية وروسيا لتسليم عين عيسى للجيش السوري.

واقترح الجانب الروسي على قيادة “قسد” بحسب مصادر صحفية، أن يُنشئوا مربع أمني في مركز البلدة يضم مؤسسات الإدارة الذاتية ومكاتبها كمثيل لمربعات الجيش السوري الأمنية في مدينتي القامشلي والحسكة.

