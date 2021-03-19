الصالحي : طلبنا بالدرجة الاولى تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار

أكد النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية اليوم، أن النواب اتفقوا مبدئياً على تخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي في موازنة 2021.

وصرح الصالحي لوكالة المعلومة أن: “الاتفاق على الموازنة لم يتم بعد وان والمشكلة ما بين الاقليم وقادة الكتل السياسية ما زالت غير محلولة “.

وقال مضيفاً: ” طلبنا بالدرجة الاولى تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ، وهنالك موافقات مبدئية لازال النقاش مستمرا حول عدد من القضايا بخصوص تعيينات العقود والاجور والمحاضرين والوزارات الامنية والحشد ، وتم تخصيص مبالغ لهم ، وسيتم الزام الحكومة بتطبيقه بغد ارتفاع سعر برميل النفط “

كما أشار إلى أن الأزمة بين أربيل وبغداد ما زالت مستمرة ولم تحل تماماً.

وفي السياق، أشارت بعض المعلومات إلى أن البرلمان العراقي سيقوم اليوم بعقد جلستين من أجل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية و الموازنة العامة.

هذا ما أكده النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح للمعلومة، إذ قال أن البرلمان سيعقد جلسة للتصويت على استكمال قانون المحكمة الاتحادية الساعة الرابعة من عصر اليوم .

و أضاف أن ” مجلس النواب سيعقد جلسة ثانية مساء اليوم عند الساعة السادسة عصرا بحضور رؤساء الكتل السياسية ومن يرغب بالحضور من أعضاء المجلس لاجراء التشاور بشان مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت الأسبوع المقبل ” .

كما أوضح أن “القانون الجديد سيمضي وذلك لتقارب وجهات جميع القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بالية التصويت بالنسبة لفقهاء الشريعة والخبراء على ان يكون مشاركة فقهاء الشريعة بالتصويت للقوانين المتعلقة بالإسلام والخبراء يشاركون بالتصويت فيما يتعلق بالقوانين الأخرى ” .

الخالدي يتوقع تغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021

نظراً للتقلبات الأخيرة، توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي ، أن يتغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021.

وبحسب ما أوردته وكالة المعلومة فقد صرح الخالدي أن: “الضغط النيابي حيال تغيير سعر صرف الدولار عن وضعه الحالي عند 1450 دينار لكل دولار مستمر ولم يتوقف بل تضاعف في الاونة الأخيرة”.

وقال مضيفاً: “ارتفاع اسعار بيع النفط الخام وتحسن الوضع الاقتصادي العام جعل بقاء سعر الصرف في وضعه الراهن لا يتلائم مع طبيعة المشهد الاقتصادي خاصة وان هناك شرائح كبيرة من المجتمع العراقي متاثرة بالسعر بسبب ارتفاع اسعار المواد الرئيسية في الاسواق”.

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