هنيدي يسخر من بيومي فؤاد بسبب “عودة الابن الضال”

أثار الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي ضجة كبيرة بتعليقه على فيسبوك بعد انتقاده بشكل لاذع، لمواطنه الممثل المصري فؤاد بيومي على خلفية غزارة مشاركته بموسم دراما رمضان 2021.

المنشور الذي علَّق عليه هنيدي على موقع “فيسبوك”، يتحدث خروج مسلسل “عودة الابن الضال” من بطولة بيومي فؤاد من السباق الرمضاني لهذا العام نظرا لانشغاله بتصوير ستة مسلسلات أخرى.

كتب محمد هنيدي على المنشور قائلا: “البلوت تويست بيومي هيطلع عنده أخ توأم”، بحسب سبوتنيك.

وجذبت سخرية محمد هنيدي من انشغال بيومي فؤاد بتصوير العديد من المسلسلات لرمضان 2021 تفاعل أكثر من 6 آلاف مستخدم خلال ساعتين فقط من نشره التعليق.

والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد من أكثر الفنانين المصريين مشاركة في الأعمال الفنية، وعلى مختلف المستويات، السينما و التلفزيون و خشبة المسرح.

وفي سياق آخر، طلب النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي من متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مساعدته في إنهاء شائعة غلق صفحته الرسمية بموقع فيسبوك التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وكتب محمد هنيدي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً: “تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت وماحدش عارف يخش عليها، وشكرا، وماحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكرا تاني”.

وحمّس الفنان محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة الأفيش الدعائي للفيلم كاتباً عليها: ”الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة”.

من جانبها أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” للنجم محمد هنيدى، عن الأفيش الدعائي للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي خلال شهر مايو المقبل.

حيث ظهر على الأفيش الدعائي كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع أجواء من الرعب الذي يتناسب مع طبيعة أحداث الفيلم.

فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

